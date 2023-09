YouTube bringt Editor-App und bald auch diverse KI-Werkzeuge

Googles Videoplattform YouTube tut endlich wieder etwas mehr für Nutzer, die eigene Inhalte zu dem reichhaltigen Angebot beisteuern. Im Hintergrund haben die Entwickler hier zuletzt an deutlich verbesserten Tools für die Bearbeitung von Content gearbeitet.

Leichter zum Erfolg

YouTube: So soll die "Dream Screen"-Funktion funktionieren

Bessere Vorschläge

Zusammenfassung YouTube verbessert Tools für Content-Bearbeitung

Neue Bearbeitungs-Werkzeuge für den Shorts-Bereich vorgestellt

Creator-App ermöglicht einfache Erstellung und Bearbeitung von Clips

App ermöglicht Integration von Spezialeffekten, Musik und Untertiteln

KI-Technologien sollen Qualität der Plattform erhöhen

"Dream Screen" ermöglicht KI-generierte Hintergründe für Videos

Synchronisierungsfunktion für mehrsprachige Videos

KI-Technik soll Qualität der Sucheergebnisse und Vorschläge verbessern

Auf dem Made-on-Youtube-Event präsentierte das Unternehmen jetzt weitergehende Bearbeitungs-Werkzeuge für den Shorts-Bereich. Dabei handelt es sich um kurze Videos, die man in Reaktion auf den großen Erfolg der chinesischen Tiktok-Plattform eingerichtet hatte. Mit einer neuen Creator-App sollen User hier einfacher eigene Clips erstellen und bearbeiten können.Mit dem Tool können Anwender direkt auf dem Smartphone diverse Spezialeffekte in ihre Clips integrieren, auf einen Katalog frei nutzbarer Musik zugreifen oder auch automatische Untertitel und Voice-Over-Spuren ins Video bringen. Aktuell befindet sich die App in der Android-Version in einem Beta-Test, wann sie genau als finale Fassung erscheint und auch für andere Plattformen nutzbar ist, bleibt noch abzuwarten.Weitere deutliche Verbesserungen sollen verschiedene KI-Technologien bringen, die YouTube an diversen Stellen in seine Plattform einbaut. Ein Kern-Feature wird dabei der "Dream Screen" sein. Videoproduzenten können sich hier beispielsweise in komplett KI-generierte Hintergründe setzen und müssen sich somit nicht um einen passenden Aufnahme-Ort kümmern.Bereits bekannt ist die Synchronisierungsfunktion, bei der Sprach- und Übersetzungmodelle kombiniert werden. So soll es zukünftig auch für Amateuere kein Problem mehr sein, ihre Videos komplett synchronisiert in verschiedenen Sprachen bereitzustellen.Aber auch für konsumierende Nutzer hat YouTube zukünftig KI-Technik im Einsatz. Hier sollen entsprechende Technologien dafür sorgen, dass die Inhalte in den Suchergebnissen und den Startseiten-Vorschlägen deutlich besser werden. Bisher arbeiten hier auch schon relativ ausgefuchste Algorithmen, die aber immer wieder auch in der Kritik stehen, da sie häufig populistischen Content mit geringem Wahrheitsgehalt prominent platzieren.