Ausblick auf KI-basierte Hintergrundbilder von Windows 11 im Video

Schon vor ein paar Wochen gab es einen interessanten Ausblick darauf, das Microsoft mithilfe von künstlicher Intelligenz neue Hintergrundeffekte für Windows entwickelt. Nun gibt es ein kurzes Video, das zeigt, wie man sich die neuen Effekte vorstellen kann.

Spezielle Hardware-Voraussetzungen möglich

Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins Neowin hervor. Dort hat man ein vom Twitter-Nutzer Albacore veröffentlichtes Video verlinkt, das die kommenden KI-basierten Hintergrundbilder von Windows 11 erstmals in Action zeigt. Bisher gab es in den Vorabversionen der Insider Builds nur einige Hinweise auf die neuen Hintergrund-Effekte.Albacore schreibt dazu: "Bei all dem KI-Buzz, den die Microsoft Build erzeugt, möchte ich Ihnen die Magie der KI-Tiefeneffekte für Desktop-Hintergründe zeigen, die für Windows 11 verfügbar sind. Dies ist keine 100 % nahtlose Demo (von der App gehostet), da die Teile noch unvollendet sind, aber ich bin sicher, dass sie die Botschaft vermittelt."Durch den neuen Parallaxen-Effekt wird der Desktop-Hintergrund lebendiger. Der Effekt verleiht dem Hintergrundbild die Illusion von Tiefe und verschiebt verschiedene Bildebenen, wenn man mit dem Mauszeiger darüber fährt. Zudem hat man das Gefühl, leicht in das Bild hereinzuzoomen. Schon vor einigen Wochen hatten wir über die Art der neuen Effekte für den Hintergrund Hinweise bekommen Laut Albacore sollte die Funktion auf Systemen mit Beschleunigungssensoren (das Hintergrundbild verschiebt sich, wenn man mit einem Tablet oder Laptop interagieren) und PCs ohne spezielle Sensoren (die an Mausbewegungen gebunden sind) funktionieren.Der Code in den Vorab-Versionen erwähnen unter anderem "Tiefeneffekte", "Parallaxenhintergrund" und "WallpaperMotion". Es wird sogar im Code direkt mit KI in Verbindung gebracht. Die Zeile "KI verwenden, wenn verfügbar" deutet zudem auf bestimmte Bedingungen hin, die erfüllt sein müssen - das könnte Hardware ebenso sein wie Online-Zugang. Noch sind das alles nur Spekulationen.Es gibt keine Informationen darüber, wann die neuen Wallpaper-Effekte zum Testen zur Verfügung stehen werden, und die Hardware-Kompatibilität ist derzeit ein Rätsel. Albacore schrieb, dass die gezeigte Implementierung noch unfertig ist. Dennoch könnte es schon bald in den Windows 11 Preview-Builds im Canary- und Dev-Kanal losgehen. Vielleicht kündigt Microsoft die Funktion aber auch in einem der kommenden Updates an oder liefert sie versteckt und unangekündigt in einem der zukünftigen Preview-Builds aus.Nun bleibt aber weiterhin vollkommen unklar, wann Microsofts neue KI-gestützten Hintergrund-Effekte starten sollen, beziehungsweise ob das eine Funktion sein wird, die es zeitnah in ein fertiges Release schafft.