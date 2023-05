Hoher Stromverbrauch: Google schaltet Windows 11-Mica in Chrome ab

Microsofts Mica-Design von Windows 11 hat bereits Einzug in Google Chrome erhalten. Die Canary-Testversion hat probeweise die neue Optik übernommen, muss die Änderungen jedoch aufgrund eines zu hohen Stromverbrauchs vorerst wieder deaktivieren.

Microsoft wirbt für Mica mit dem Verweis "ressourcenschonend"

Mica wieder aktivieren Dazu: chrome://flags aufrufen

Nach "Windows 11 Mica titlebar" suchen oder den direkten chrome://flags/#windows11-mica-titlebar-Link nutzen.

Der Wert des Flags kann dort von Standard auf aktiviert gesetzt werden.

Nach dem Neustart des Browsers ist das Mia-Design wieder aktiv.

Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf einen Bericht des Twitter-Nutzers Leopeva64 . Google hatte schon vor einigen Wochen mit dem Start der Umstellung auf das sogenannte Mica-Material begonnen.Mica zeichnet sich vor allem durch seine Transparent-Effekte aus, die für alle Fenster und Anwendungen umgesetzt werden. Das sieht schick aus, ist aber für die meisten PC-Systeme allen Anschein nach ein Problem, was den erhöhten Stromverbrauch angeht.Microsoft hatte beim Startschuss für das überarbeitete Design vor zwei Jahren damit geworben , dass diese neue Optik vor allem den Vorteil habe, besonders ressourcenschonend zu sein. Doch im Falle von Google Chrome lässt sich das nicht bestätigen.Nutzer von Windows 11 Version 22H2 (und neuer) können in Chrome das Aussehen des Browsers mit den Mica-Änderungen bereits verbessern, bemerken jedoch laut dem Bericht deutlich verkürze Akkulaufzeiten. Chrome benötigt mit Mica mehr Strom, heißt es in dem Thread zum Thema im Chromium Review-Forum Angesichts dessen hat Google beschlossen, das aktualisierte Aussehen in Chrome Canary wieder zu deaktivieren. Die Entwickler wollen sich jetzt erst noch einmal um den Energieverbrauch kümmern, bevor sie das Mica-Design an alle Nutzer freigeben. "Die Chromium-Entwickler sind mit dem Stromverbrauch des Mica-Effekts in Chrome nicht zufrieden und werden diese Funktion bis zu einer weiteren Optimierung mit einer Flagge versehen; sie wird nicht mehr standardmäßig aktiviert sein", heißt es von Leopeva64.Wer möchte und sich keine Sorgen um den Ressourcenhunger macht, kann Mica aber natürlich weiterhin aktivieren. Im Chrome Canary kann man das unter chrome://flags machen.Das Mica-Material ist Teil der bevorstehenden visuellen Überarbeitung des Google-Browsers. Chrome Canary-Nutzer bekommen zudem neu gestaltete Tabs, neue Symbole im Hauptmenü, bessere Schriftarten und vieles mehr zum Ausprobieren.