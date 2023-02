Tiny11 Windows: Abgespeckte Version mit Secure Boot ohne TPM

In Zusammenhang mit dem Redmonder Betriebssystem Windows 11 wird oft kritisiert, dass die Installation eine Reihe nicht unbedingt notwendiger Programme mit sich bringt. Nun hat ein Entwickler eine abgespeckte Version bereitgestellt. Die ISO ist lediglich drei GByte groß.

Modifikationen sind nicht transparent

Die Minimal-Edition hört auf den Namen Tiny11 und wurde von NTDev entwickelt. Das Image basiert auf Windows 11 Pro 22H2 und benötigt acht Gigabyte Speicherplatz, um installiert werden zu können. Eine Standard-Installation belegt in den meisten Fällen mehr als 20 Gigabyte Speicherplatz. Zudem kann Tiny11 auf Systemen mit nur zwei Gigabyte Arbeitsspeicher ausgeführt werden. Windows 11 setzt mindestens vier GByte RAM voraus.Tiny11 setzt im Gegensatz zu Windows 11 Pro kein Sicherheitsmodul (TPM) voraus, um Secure Boot nutzen zu können. NTDev verspricht, dass keine Inhalte aus externen Quellen in das Image aufgenommen wurden. Obwohl die abgespeckte Edition kein Service erhält, können Treiber sowie Sicherheits-Aktualisierungen über Windows Update heruntergeladen werden. Um die Größe der Installation zu reduzieren, wurde der Windows Component Store (WinSxS) entfernt. Neue Features und Sprachen lassen sich mit Tiny11 nicht nachladen.Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich um kein offizielles Projekt handelt. In Verbindung mit sensiblen Daten sollte Tiny11 daher nicht verwendet werden. Einige Nutzer haben vorgeschlagen, dass der Entwickler anstelle einer ISO-Datei ein transparentes Skript veröffentlicht, um die Änderungen an dem Abbild einsehen und selbst durchführen zu können. Für manche Zwecke dürfte Tiny11 Windows dennoch nützlich sein. So wäre die Installation in einer VM denkbar. Das Image steht auf archive.org zum Download bereit.