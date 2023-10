Tiny11 Core: Abgespecktes Windows 11 benötigt drei Gigabyte Speicher

Seit Anfang des Jahres steht eine inoffizielle Minimal-Edition von Win­dows 11 bereit. Nun hat der Entwickler hinter dem Projekt noch einmal nachgelegt und eine abgespeckte Version veröffentlicht. Tiny11 Core kann auf Systemen mit drei Gigabyte Speicher installiert werden.

Die neue Minimal-Edition wurde von NTDev entwickelt und kann über ein lediglich zwei Gigabyte großes ISO-Abbild installiert werden. Die Installation erfordert etwas mehr als drei Gigabyte an Festplattenspeicher. Um das Betriebssystem abzuspecken, wurden viele Features aus dem ursprünglichen Paket entfernt.So wird das Image mit Anpassungen in Bezug auf den Windows Component Store, Windows Defender, Microsoft Edge und Windows Update ausgeliefert. So können das Antivirus-Tool, der Browser und die Update-Funktion nicht verwendet werden. Zudem fehlen die Netzwerktreiber.Tiny11 Core soll nicht die vorherigen Tiny11-Editionen ersetzen. Stattdessen haben Nutzer mit dem Abbild die Möglichkeit, schnell eine Testumgebung für Apps oder Treiber aufzusetzen. Der Vorteil besteht darin, dass lediglich eine kleine Datei heruntergeladen werden muss. Eine vollwertige Installation des Redmonder Betriebssystems setzt einen wesentlich größeren Download voraus.Es empfiehlt sich nicht, Tiny11 Core in Verbindung mit sensiblen Daten einzusetzen. Das Abbild wurde schließlich nicht offiziell von Microsoft bereitgestellt. Somit gibt es keine Garantie, dass keine sicherheitsrelevanten Modifikationen an dem Betriebssystem vorgenommen wurden. Die Installation in einer virtuellen Maschine kann jedoch sinnvoll sein. In jedem Fall wird ein gültiger Lizenzschlüssel benötigt. Tiny11 Core kann über archive.org heruntergeladen werden.