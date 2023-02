Steigende Nutzerzahlen: Auf jedem 6. Windows-PC läuft Windows 11

Der Marktanteil von Windows 11 wächst - wenn auch kaum merkbar. Die neuen Windows 11-Versionen haben zusammen genommen nun zumindest einen Anteil von rund 18 Prozent. Demnach läuft nun jeder sechste Windows-PC mit einer Windows 11-Version.

Windows-Anteile in Prozent Windows 10 mit 68,8 Prozent

Windows 11 mit 18,12 Prozent

Windows 7 mit 9,55 Prozent

Windows 8.1 mit 2,88 Prozent