Microsoft will Windows 10-Nutzer regelrecht zu Windows 11 nötigen

Microsoft hat in den letzten Jahren durchaus Sympathien gewonnen, denn mit dem Antritt von Satya Nadella als CEO hat der Konzern sein Auftreten stark verändert. Das "alte" Microsoft kommt aber gelegentlich zum Vorschein - vor allem dann, wenn man Eigenwerbung betreibt.

Upgrade "freigeschaltet"

"Nein, danke" gut versteckt

Anleitungen, Tipps und Tricks

Der Redmonder Konzern hat in der Vergangenheit immer wieder im Rahmen seiner eigenen Produkte für andere seiner Lösungen geworben, das lief in der Regel über Pop-ups und sonstige Einblendungen. Bei Anwendern kommt das aber stets alles andere als gut an. Das ist verständlich, denn in der Regel kommt derartige Microsoft-Eigenwerbung auf Produkten, die man regulär gekauft hat - und nicht etwa als kostenfreie Version verwendet.Aktuell versucht Microsoft, Anwender von Windows 10 zu einem Upgrade auf Windows 11 zu bewegen. Das war auch schon in Vergangenheit immer wieder ein Anlass für Ärger, denn bei solchen Upgrade-Aufforderungen waren die Redmonder schon früher wenig zimperlich. Nun haben aber Nutzer auf Reddit eine Variante entdeckt (via BetaNews ), die sogar für Microsoft-Verhältnisse ziemlich weit geht.Denn Windows 10-User bekommen einen ganzseitigen Screen zu sehen, dieser ist nicht nur aufdringlich, sondern auch (bewusst) eher irreführend. So bekommen die Anwender folgen Satz zu lesen: "Jetzt freigeschaltet: Sie haben Anspruch auf ein kostenloses Upgrade auf Windows 11."Bereits das ist recht dick aufgetragen, denn das Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 ist grundsätzlich kostenlos. Darunter ist dann zu lesen, dass man sich "keine Sorge" machen müsse, weil man den Rechner während des Downloads weiterverwenden darf.Das eigentlich Bedenkliche sind aber die Buttons darunter: Denn direkt unter diesem Text sind zwei Knöpfe zu finden: "Get it" und "Schedule it", also "Hol (das Upgrade)" und "Plane es". Damit legt Microsoft nahe, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Die gibt es freilich, das "Behalte Windows 10" ist aber relativ gut als Text in einer Leiste am unteren Rand versteckt - ein Windows-typisches "X" oder simples "Nein, danke" gibt es nicht.