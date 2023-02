Neues Windows 11-Update: Microsoft testet erstes eigenes Widget

Microsoft hat für Windows Insider ein neues Update he­raus­ge­ge­ben. Wer Windows 11 im Dev-Channel nutzt, be­kommt ei­ne Ak­tua­li­sie­rung, die ei­ne Rei­he Feh­ler behebt und Ver­bes­se­run­gen star­tet. Einiges ist auch neu - darunter das Phone-Link-Widget.

Viele Fehlerbehebungen

Highlights Build 25290 Neue Widgets: Spotify und Phone-Link

Startmenü mit geänderten Badge-Anzeigen

Fehlerbehebungen Wir haben das Problem behoben, das dazu führte, dass Arm64-Geräte bei der Ausführung von Build 25281 nicht aus dem Ruhezustand reaktiviert werden konnten und am Bootlogo des Betriebssystems hängen blieben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Insider Probleme mit dem Zugriff auf Websites und andere Ressourcen über VPN-Verbindungen haben können. Wenn Sie den in diesem Forenbeitrag dokumentierten Workaround verwendet haben, machen Sie diese Änderungen bitte rückgängig, sobald Sie diese neue Build installiert haben.

Es wurde ein Problem behoben, das bei einigen Insidern zum Einfrieren des Browsers und bestimmter anderer Anwendungen in den letzten Builds des Entwicklungskanals führte.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Microsoft hat einen neuen Windows 11 Insider-Build für alle Tester im Dev-Kanal veröffentlicht. Der Build trägt die Nummer 25290 und steht ab sofort zur Aktualisierung bereit. Der neue Build enthält neben Fehlerbehebungen eine Reihe an wichtigen Änderungen, Verbesserungen und neue Optionen.Mit dabei sind zwei neue Widgets: einmal für Spotify und einmal mit Phone Link das erste Widget von Microsoft selbst:"Letzte Woche haben wir eine Vorschau des Widgets für die Messenger-App vorgestellt. Spotify und Phone Link bieten jetzt ebenfalls Vorabversionen ihrer Widgets an. Um sie auszuprobieren, gehen Sie zur Widgetsammlung im Microsoft Store und aktualisieren Sie auf die neueste Version der Apps. Öffnen Sie dann das Widgets-Board und navigieren Sie zum Widgets-Picker, indem Sie auf die Schaltfläche "+" oben rechts im Board klicken, um Ihre Widgets anzuheften."Das Windows-Team hat neben den neuen Widgets dieses Mal keine weiteren Neuerungen veröffentlicht. Dafür können nun aber auch wieder Arm64-Nutzer mit testen, die beim letzten Build aufgrund von Problemen aussetzen mussten. Zu den behobenen Problemen gehört ein Bug, der unter Umständen dazu führte, dass explorer.exe abstürzte und sich die Taskleiste bei einigen Insidern nicht laden ließ. Es gibt noch eine Verbesserung für das Startmenü. Microsoft experimentiert derzeit mit den Anzeigen der Badges.Es gibt sie mit mehr oder weniger angezeigten Informationen zu Aufgaben. Wir haben die Highlights des neuen Builds am Ende dieses Beitrags für euch zusammengefasst. Weitere Informationen zu dem Update gibt es wie immer Insider-Blog