Windows 11 22H2 Beta: Optionales Update gestartet, das ist neu

Microsoft hat im Windows 11 Beta-Kanal ein optionales Update veröffentlicht. Das Update KB5023008 bringt vor allem Fehlerbehebungen, aber auch eine Neuerung für Administratoren, die vorauswählen möchten, wie das Suchfeld in der Taskleiste angezeigt wird.

Suche in der Taskleiste "Wir fügen eine neue Richtlinie für IT-Administratoren hinzu, mit der sie verwalten können, wie das Suchfeld in der Taskleiste in ihren Organisationen angezeigt wird."

Korrekturen für Build 22621.1250 und 22623.1250 Task-Manager:

Die Eingabe von F im Suchfeld sollte jetzt wieder funktionieren.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Erzähler einen Teil des Textes in Dialogen nicht vorgelesen hat.



Das Ziehen des Fensters im Bereich des Suchfelds sollte jetzt funktionieren (wie auch in anderen Bereichen der Titelleiste).



Wenn Sie eine Suche durchführen und dann den Pfeil nach unten drücken, sollte der Tastaturfokus jetzt vom Suchfeld in die Ergebnisse wandern.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Beenden von Prozessen auf der Registerkarte Details kein Bestätigungsdialog angezeigt wurde.



Das Erhöhen der Textskalierung sollte nicht mehr dazu führen, dass eine Schaltfläche "Mehr sehen" ohne Inhalt angezeigt wird.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fokus nicht richtig auf die Suche gesetzt wurde, was dazu führte, dass Narrator nicht sagte, dass der Fokus auf dem Suchfeld lag.



Wenn Sie ein Kontrastthema aktiviert haben und eine der Zeilen auf der Seite "Prozesse" auswählen, sollte diese Zeile nun angezeigt werden, dass sie ausgewählt ist.

Suche in der Taskleiste:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Suchfeld zufällig verschwand, wenn Sie darauf klickten (und eine leere Stelle in der Taskleiste hinterließ).



Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich das Suchfeld leicht zur Seite verschob, wenn man darauf klickte.



Wenn Sie die Taskleiste auf automatisches Ausblenden eingestellt haben, die Windows-Taste drücken und mit dem Tippen beginnen, sollte die Taskleiste nicht mehr unerwartet ausgeblendet werden.

So installiert ihr das große Update schon heute

Im Windows 11 Insider Programm starten jetzt die beiden Builds 22621.1250 und 22623.1250. Diese Zweiteilung läuft schon seit Längerem, wobei nur bei Nutzern des jeweils höheren Builds automatisch neue Funktionen aktiviert sind. Mit dem Update KB5023008 bekommen dieses Mal allerdings beide Entwicklungsstränge identische Updates.Die einzige echte Neuerung in diesem Update wird nur für Administratoren gestartet, aber für 22621.1250 und 22623.1250 gleichermaßen verteilt. Dabei geht es um die Anzeige des Suchfelds in der Taskleiste. Microsoft schreibt dazu:Da es sich bisher nur um ein optionales Update für das Insider Programm handelt, stehen die Informationen nicht in der Knowledge Base bereit. Stattdessen gibt es aber ein umfangreiches Changelog im Windows-Blog . Aufgeführt werden eine Handvoll Verbesserungen und Bugfixes. Wir haben die Neuerungen und Verbesserungen für beide Builds übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt. Falls ihr noch nicht die Beta-Tests für Windows 11 mitmacht, könnt ihr jederzeit einsteigen. Das lohnt sich vorrangig, wenn man über den Beta- oder Release-Preview-Kanal bereits getestete Optionen erhält, um sie vor allen anderen zu nutzen.