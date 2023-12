Tiny11 Core: Abgespeckte Windows-Version für ARM64 optimiert

Bereits seit einiger Zeit gibt es eine inoffizielle Minimal-Edition von Windows 11 , die über ein recht kleines Abbild installiert werden kann und wenig Speicherplatz beansprucht. Ein Update bringt Performance-Verbesserungen und weitere Optimierungen mit sich.

Das Tiny11-Projekt umfasst inzwischen mehrere Editionen und wird von NTDev entwickelt. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde nun ein Update für die ARM64-Version von Tiny11 Core bereitgestellt. Während die ISO-Datei gut drei Gigabyte groß ist, setzt die Installation acht Gigabyte an Speicherplatz voraus. Die aktualisierte Version kann über archive.org heruntergeladen werden.Der Unterschied zwischen vorherigen Tiny11-Versionen und den Core-Builds besteht darin, dass zusätzliche Komponenten wie der Windows Component Store, der Windows Defender, Microsoft Edge sowie Windows Update entfernt wurden. Außerdem sind kein Antiviren-Tool und keine Netzwerktreiber mehr vorhanden.Während Tiny11 Core für x86-Prozessoren erst vor einigen Wochen mit einem Update versorgt wurde, hat NTDev vor mehr als sechs Monaten das letzte Mal eine neue Version für ARM64-Systeme ausgeliefert. Die nun veröffentlichte Aktualisierung ist wie der neueste Build für die andere Architektur aufgebaut.Wie bei den vorherigen Versionen sollte beachtet werden, dass es sich bei Tiny11 nicht um ein offizielles Projekt handelt. Da Microsoft keinen Support für das abgespeckte Image anbietet, sollten entsprechende Installationen nicht in Verbindung mit sensiblen Daten verwendet werden. Es gibt keine Garantie, dass keine Modifikationen vorgenommen wurden, die die Sicherheit beeinträchtigen können.Tiny11 Core eignet sich als Testumgebung bei der Entwicklung von Apps oder Treibern und kann in einer virtuellen Maschine ausgeführt werden. Ein großer Vorteil im Vergleich zur Vollversion besteht darin, dass die Installation aufgrund der kleineren Datei deutlich schneller durchgeführt werden kann.