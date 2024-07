Tiny11 Builder: Mini-Windows 11 ohne TPM ab jetzt für alle Versionen

Mit dem neuen Tiny11-Builder lassen sich jetzt noch leichter Minimal-Versionen von Windows 11 ohne ungewollte Anwendungen wie zum Beispiel OneDrive erstellen. Das ist ab jetzt sogar für jede Version des Betriebssystems möglich.

Neuer Tiny11-Builder für alle Windows-11-Versionen

Das Tiny11-Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Windows 11 von vielen Komponenten zu befreien, die das System unnötig aufblähen. Das Skript entfernt Anwendungen wie OneDrive, Edge oder den Media Player.Jetzt ist eine neue Version des Builders erschienen, mit dem Nutzer ein individuelles Windows 11-Image erstellen können, das genau auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten ist.Bisher war Tiny11 an eine bestimmte Windows-11-Version gebunden. Das ist nun nicht mehr der Fall. Mit der aktualisierten Version des Skripts kann jetzt jede Variante des Betriebssystems von Microsoft angepasst werden, völlig unabhängig von Version, Sprache oder Architektur. Das soll laut Entwickler NTDEV an den stark verbesserten Scripting-Funktionen von PowerShell im Vergleich zur älteren Batch-Version liegen.Der Tiny11-Builder verwendet keine Werkzeuge aus externen Quellen, sondern nur Microsoft-Dienstprogramme wie DISM oder die oscdimg.exe, die Teil des Windows ADK (Automated Installation Kit) sind. Außerdem ist das Projekt Open Source , sodass der Code für alle einsehbar ist, wie der Entwickler auf X noch einmal betont.Erst gestern berichteten wir über eine Möglichkeit , wie die bei der Installation von Windows 11 durchgeführte Kompatibilitätsprüfung umgangen werden kann. Auch der Tiny11-Builder entfernt die automatische Überprüfung der von Microsoft festgelegten TPM-, RAM- und CPU-Voraussetzungen. Somit kann eine mit dem Skript erstellte ISO-Datei des Betriebssystems auch auf Rechner aufgespielt werden, die unter regulären Bedingungen keine Installation von Windows 11 zulassen.Natürlich muss an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es sich beim Tiny11-Builder um eine Drittanbieteranwendung handelt. Wer das Skript also nutzt, um Anpassungen an Windows 11 vorzunehmen, muss sich im Klaren darüber sein, dass dies einige Risiken birgt und es dabei zu Komplikationen kommen kann.Der neue Tiny11-Builder kann direkt von der Github-Seite des Projekts heruntergeladen werden. Dort findet sich auch eine Anleitung zur Verwendung des Skripts.