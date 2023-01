Windows 11 22H2: Upgrade kommt jetzt als automatisches Update

Microsoft hat heute begonnen, die neueste "finale" Version von Windows 11 als automatisches Update auszuliefern. Damit werden nun alle privat genutzten Systeme mit Windows 11 22H2 aktualisiert, wenn bisher noch kein manuelles Upgrade durchgeführt wurde.

Windows informiert vor Installation mit Auswahlfenster

Zusammenfassung Microsoft liefert Windows 11 Version 22H2 als automatisches Update aus.

Nutzer können das Upgrade sofort, zu einem späteren Zeitpunkt oder mit einer Erinnerung installieren.

Aktualisierungen können einige Zeit dauern.

Probleme in Verbindung mit Version 22H2 verhindern automatische Aktualisierung.

Wie Microsoft auf seiner Website erklärt, beginnt jetzt die automatische Aktualisierung der Windows 11 Version 21H2 auf die im Oktober fertiggestellte Windows 11 Version 22H2. Die neue Ausgabe, besser bekannt auch als Windows 11 2022-Update, wird jetzt an Consumer-Geräte mit den Home- und Pro-Editionen des Betriebssystems ausgeliefert.Auch Business-Geräte, die nicht zentral vom jeweiligen Unternehmen verwaltet werden, erhalten das Upgrade auf Version 22H2 ab sofort als automatisches Update. Wer die automatische Aktualisierung über Windows Update aktiviert hat, bekommt das Upgrade auch automatisch angeboten, sobald der im Hintergrund erfolgende Download abgeschlossen ist.Natürlich lässt Microsoft den Nutzern zunächst wieder die Wahl, wann sie das Upgrade auf Version 22H2 auf ihrem Rechner tatsächlich durchführen wollen. Dazu wird wieder ein entsprechender Dialog ausgewählt, in dem man entweder die sofortige Installation anstoßen, einen passenden Zeitpunkt wählen oder eine spätere Erinnerung wählen kann.Microsoft zufolge kann es einige Zeit dauern, bis alle Nutzer der vorangegangenen Version 21H2 automatisch versorgt werden. Wer noch nicht über die automatische Update-Funktion seiner Windows-11-Installation über die Verfügbarkeit von Version 22H2 informiert wurde, kann auf Wunsch auch einfach über Windows Update danach suchen. In den meisten Fällen dürfte dann ein direktes Upgrade verfügbar sein.Sollte ein System von bekannten Problemen in Verbindung mit Version 22H2 betroffen sein, erfolgt übrigens nicht automatisch eine Aktualisierung. Stattdessen wird erst später aktualisiert, sobald das Problem behoben wurde. Wir haben bereits im Herbst 2022 alle Neuerungen der Windows 11 Version 22H2 ausführlich dokumentiert, sodass sie hier nachgelesen werden können Neben dem oben eingebetteten Video-Rundgang geht auch unsere vierteilige Artikelreihe zur neuen Windows 11-Version 22H2 ins Detail, die wir euch wärmstens empfehlen.