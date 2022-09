Neues im Herbst für Windows 11 - Teil 3: Verbesserungen am Interface

22H2-Update für Windows 11 bietet mehr, u. a. für Schnelleinstellungen und UI-Elemente. In den vergangenen Teilen dieser Artikel-Serie haben wir bereits das überarbeitete Startmenü sowie Neues für Taskleiste und Task-Manager vorgestellt. Doch das ist nicht alles, dasbietet mehr, u. a. für Schnelleinstellungen und UI-Elemente.

Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen

Diverse Interface-Elemente

Anleitungen, Tipps und Tricks

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Microsoft hat mehrere kleinere optische Anpassungen im Info-Center und den Einstellungen vorgenommen. Benachrichtigungen haben nun beispielsweise einen "Acrylic"-Hintergrund, dazu kommen Verbesserungen bei Animationen.Es gibt nun auch einen, damit kann man alle Benachrichtigungen stummschalten. Das lässt sich auch nach eigenen Vorstellungen anpassen, sodass man bestimmte Zeiten oder Tätigkeiten vorgeben kann, unter denen "Bitte nicht stören" dann automatisch ausgeführt wird.Unter dem Kalender findet sich nun auch ein Button zum. Diese Fokussierung soll Ablenkungen für eine bestimmte Zeit minimieren. Die Parameter - darunter Länge der Fokus-Zeit und zu erledigende Aufgaben per "To Do"-App - kann man individuell anpassen. Es ist außerdem möglich, ein Spotify-Konto zu verknüpfen, um während dieser Fokus-Zeit ruhige Musik oder Podcasts abspielen zu können.Microsoft hat die Benutzeroberfläche an so mancher Stelle angepasst, ergänzt und auch feingeschliffen. So gibt es beispielsweise eine überarbeitete. Diese erschien bisher in der linken oberen Ecke, nun ist sie am unteren Bildrand mittig über der Taskleiste zu finden. Ein ähnliches Flyout gibt es auch für die Helligkeitsanzeige.Auch diewurde erweitert. Schon bisher konnte man alle verfügbaren Snap-Positionen per Mouse-Over auf das Maximieren-Symbol in der rechten oberen Ecke eines Fensters einblenden und auswählen. Mit Version 22H2 wird das noch bequemer: Denn nun muss man nur noch das einzelne Fenster mit der Maus verschieben. Daraufhin erscheint am oberen Bildrand eine kleine Leiste. Diese klappt auf, sobald man das Fenster dorthin zieht und daraufhin erscheinen dann auch die Snap-Optionen.Überarbeitet wurde auch die, die man per Alt + Tab erhält: Bisher wurde hier der komplette Bildschirm ausgeblendet, nun ist es nur noch jener Bereich, der benötigt wird, um alle Fenster einzublenden.Eine weitere Neuerung ist eine überarbeitete Ansicht für die, auch diese wurde an das Windows 11-Design angepasst. Es ist jetzt auch dank einer Vorschau des gedruckten Elements einfacher, den Überblick zu behalten, was gerade gedruckt wird.