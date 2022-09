Microsoft verkündet Start: Das große Windows 11 2022 Update ist da

Der Startschuss für das Windows 11 2022 Update ist gefallen. Ab sofort können Windows 10- und Windows 11-Nutzer die ers­te große Aktualisierung für das noch junge Micro­soft Be­triebs­sys­tem herunterladen. Dabei bietet die als "22H2" be­kann­te Ver­si­on viele neue Funktionen.

Windows 11 2022: Was ist eigentlich neu?

Windows 11 2022: Wie kann ich das Update installieren?

Windows 11 22H2 ISO-Datei-Download

Nach einer mehrmonatigen Testphase für Insider kann nun auch Otto Normalverbraucher das Upgrade auf Windows 11 22H2 anstoßen und von den diesjährigen Neuerungen profitieren. Trotz des heutigen Stichtags dürfte die Verteilung des Updates allerdings in Wellen durchgeführt werden, beginnend mit allen Desktop-PCs, Notebooks und Tablets, die die grundlegenden Anforderungen an Windows 11 (z.B. Secure Boot, TPM 2.0 & Co.) erfüllen.Die Liste an neuen Funktionen ist lang, obwohl es sich in den meisten Fällen nur um eine Frischzellenkur handelt. Microsoft geht auf das Feedback seiner Nutzer ein und ermöglicht mit dem Windows 11 2022 Update weitere Optionen zur Personalisierung des Startmenüs. Außerdem feiert die "Drag & Drop"-Funktion ihr Comeback auf der Taskleiste, die zusätzlich über eine verbesserte Darstellung von angehefteten Fenstern verfügt. Auch das Anheften (Snap) von Apps an sich wurde optimiert.Weiterhin erhält der Task-Manager einen neuen Look im WinUI-Design, das zudem den lang erwarteten Dunkelmodus (Dark Mode) enthält. Aufpoliert wurden darüber hinaus diverse Kontextmenüs, die "Alt + Tab"-Ansicht, der Datei-Explorer (ohne Tabs) und das Info-Center mit neuem "Bitte nicht stören"-Modus.Neben dem oben eingebetteten Video-Rundgang geht auch unsere vierteilige Artikelreihe zur neuen Windows 11-Version 22H2 ins Detail, die wir euch wärmstens empfehlen.Das Update auf die neue Windows-Version ist denkbar einfach. Erfüllt der PC die Voraussetzungen für Windows 11 , so kann man den Download ohne Umwege über die "Windows Update"-Funktion direkt in den Einstellungen starten. Selbst dann, wenn man noch mit Windows 10 unterwegs ist. In einigen Fällen wird Windows 11 2022 direkt vorgeschlagen. Falls nicht, hilft ein Klick auf die "Nach Updates suchen"-Schaltfläche. Durch die Verteilung in Wellen kann es aber auch hier zu Wartezeiten von wenigen Tagen oder Wochen kommen.Alternativ kann das Windows 11 2022 Update (22H2) über den Installationsassistenten durchgeführt oder per ISO-Datei und dem bekannten Media Creation Tool manuell installiert werden. Nachfolgend findet ihr beliebte Themen, die euch den Umstieg auf Windows 11 und das neue Funktionsupdate erleichtern.