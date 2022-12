Windows 11 22H2: Update bringt sechs versteckte Education-Themes

Wie es schon bei den Vorgänger-Betriebssystemen der Fall war, verfügt auch Windows 11 über einige mitgelieferte Themes. Mit dem neuesten Feature-Update 22H2 haben die Redmonder spezielle Education-Designs zur Verfügung gestellt. Die Themes lassen sich manuell aktivieren.

Registry-Änderung aktiviert die Themes

Twitter/PhantomOfEarth

Bei den Education-Themes handelt es sich um spezielle Designs, die für an Schulen genutzte Geräte konzipiert wurden. Die sechs Pakete bringen einige neue Wallpaper mit sich, die vereinfachte Landschaften und Planeten sowie abstrakte Muster zeigen. Zudem sind hierzu passende Akzeptfarben und Sounds voreingestellt. In einem vor Kurzem veröffentlichten Support-Artikel beschreibt Microsoft, wie sich die Themes individuell anpassen lassen.Um die speziellen Education-Themes freizuschalten, muss zunächst eine Änderung an der Registry vorgenommen werden. Der Registry-Editor kann aufgerufen werden, indem "Windows + R" gedrückt und das Programm "regedit" geöffnet wird. Nun ist es möglich, zum Pfad "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE" und dann zu "Microsoft\PolicyManager\current\device" zu navigieren. Anschließend lässt sich ein neuer Schlüssel mit dem Namen "Education" erstellen. Dem Schlüssel sollte nun ein DWORD-Wert mit dem Namen "EnableEduThemes" zugewiesen werden. Nachdem der Wert auf "1" gesetzt wurde, ist lediglich noch ein kompletter Neustart des Betriebssystems erforderlich.Nach dem Anmelden werden die Themes automatisch heruntergeladen. Kurze Zeit später sollten die Education-Designs im Personalisierungs-Menü der Systemeinstellungen erscheinen. Um zu den in Windows 11 enthaltenen Standard-Designs zurückkehren zu können, kann der angelegte Schlüssel einfach wieder aus der Registry entfernt werden.