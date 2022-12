Windows 11 Version 22H2: "Moment 3"-Update für Mai 2023 erwartet

Erst vor einigen Tagen hatten wir neue Informationen zu den sogenannten "Moments"-Funktions-Updates für Windows 11 bekommen. Jetzt gibt es Hinweise auf den angepeilten Release-Termin für das Moment 3 Update.

Kompliziertes Update-Schema

Denn so wie es aussieht, wird Microsoft in einem Rhythmus von zwei bis drei Monaten die Moment-Updates starten. Moment 1 wurde dabei vor wenigen Wochen herausgegeben und brachte Änderungen wie die Explorer-Tabs. Als Nächstes soll Moment 2 Anfang 2023 kommen, vermutlich im Februar. Moment 3 soll von Microsoft dann für Mai 2023 eingeplant sein.Laut WalkingCat (@_h0x0d_ bei Twitter), einer bisher recht zuverlässigen Quelle für Microsoft-Leaks, plant das Windows-Team die Veröffentlichung des "Moment 3"-Updates oder "Next Windows Continuous Innovations" im Mai 2023. Hinweise auf "Moment 3" wurden bereits in den jüngsten Windows 11-Vorschau-Builds gesichtet ( wir berichteten ).Die Zeiten, in denen Microsoft ein einfaches und leicht zu verstehendes System für Windows-Feature-Updates hatte, sind vorbei. Was ursprünglich als ein Update pro Jahr versprochen wurde, hat sich in einen scheinbar zufälligen, aber stetigen Fluss neuer Funktionen verwandelt. Neuerungen starteten bisher mit wenigen Ausnahmen zu jedem Patch-Day.Die größeren Veränderungen werden dann Moments genannt und so wie es jetzt den Anschein hat quartalsweise veröffentlicht. Es gibt allerdings bisher keine offiziellen Bestätigungen von Microsoft über Zeitpläne oder auch nur zu der Art der Aktualisierungen. Daher gibt es auch noch keine Informationen zu den neuen Funktionen, die "Moment 3" mit sich bringen könnte. Man wird also abwarten müssen, welche Änderungen Microsoft in den kommenden Wochen innerhalb des Windows Insider Programms testen wird. Noch mit dem Start der ursprünglichen Windows 11 Version (21H2) war ein jährlicher Zyklus von Funktionsupdates geplant.Erst später kam die Entscheidung, stattdessen auf drei Jahre zurückzukehren und neue Funktionen dazwischen mit den sogenannten Moments-Updates bereitzustellen.