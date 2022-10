Windows 11: Neue Version 22H2 startet jetzt über Windows Update

Microsoft hat vor zwei Wochen das neue Windows 11-Funktions-Update auf Version 2022 freigegeben. Jetzt startet der Konzern auch die Verteilung über Windows Update - damit bekommen ab sofort mehr berechtige Hardware-Systemen das Update automatisch angeboten.

Update-Blockladen und mehr

Aktueller Stand: 4. Oktober 2022 (PT) "Wir treten in eine neue Phase des Rollouts von Windows 11, Version 22H2, ein und erhöhen die Verfügbarkeit für alle, die auf berechtigten Windows-Geräten nach Updates suchen. Wenn wir feststellen, dass auf Ihrem Gerät ein Problem auftritt, z. B. eine Inkompatibilität mit einer Anwendung, kann es sein, dass wir das Update so lange nicht anbieten, bis das Problem behoben ist. Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen finden Sie weiter unten auf dieser Seite.



Benutzer, die das neueste Funktions-Update ausprobieren möchten, können dies tun, indem sie die Windows Update-Einstellungen öffnen und die Option ‚Nach Updates suchen‘ auswählen. Wenn Ihr Gerät bereit ist, wird Ihnen die Option zum Herunterladen und Installieren angezeigt.



Wenn Sie "Wir treten in eine neue Phase des Rollouts von Windows 11, Version 22H2, ein und erhöhen die Verfügbarkeit für alle, die auf berechtigten Windows-Geräten nach Updates suchen. Wenn wir feststellen, dass auf Ihrem Gerät ein Problem auftritt, z. B. eine Inkompatibilität mit einer Anwendung, kann es sein, dass wir das Update so lange nicht anbieten, bis das Problem behoben ist. Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen finden Sie weiter unten auf dieser Seite.Benutzer, die das neueste Funktions-Update ausprobieren möchten, können dies tun, indem sie die Windows Update-Einstellungen öffnen und die Option ‚Nach Updates suchen‘ auswählen. Wenn Ihr Gerät bereit ist, wird Ihnen die Option zum Herunterladen und Installieren angezeigt.Wenn Sie Windows 10 verwenden, können Sie überprüfen, ob Ihr Gerät für das Upgrade auf Windows 11 geeignet ist, indem Sie die App PC Health Check verwenden oder die technischen Daten, Funktionen und Computeranforderungen von Windows 11 überprüfen."

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das geht aus einer neuen Mitteilung im Windows Health Release Dashboard hervor. In dem Dashboard findet man alle wichtigen Informationen zu den neuen Windows-Versionen, unter anderem auch Details zu bekannten Problemen.Aber auch die Einzelheiten zum Update-Status, zu Problemen und zu der Verteilung gibt es. Dort findet man jetzt den Hinweis auf den Start der Verteilung über Windows Update (mehr dazu am Ende des Beitrags, wir haben den Eintrag übersetzt).Diese Änderung ist ein ganz regulärer Vorgang im Rahmen der Freigabe eines Funktions-Updates: Wer manuell nach einem neuen Feature-Update sucht, bekommt immer das neueste angezeigt - außer, Microsoft hat eine Update-Blockade aufgrund von Kompatibili­täts­problemen eingerichtet. Automatisch und an alle Nutzer ausgeliefert wird das Update damit allerdings noch nicht, auch die Verteilung über Windows Update wird in Schüben gestartet, sodass erst nach und nach immer mehr Anwender die Update-Möglichkeit nutzen können.