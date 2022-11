Windows 11 22H2: Update wird von Xbox Game Bar Capture blockiert

Microsoft hat eine weitere Update-Blockade für die Aktualisierung auf Windows 11 Version 2022 bestätigt. Das Update wird demnach auf Systemen mit Xbox Game Bar Capture blockiert. Der dahinterliegende Fehler wurde aber bereits korrigiert.

Probleme mit der Aufnahme

Fehlerbehebung vorhanden

Fehlerbeschreibung Audio kann bei der Aufnahme von Videos über die Xbox Game Bar nicht synchronisiert sein.



Bei der Xbox Game Bar-App können Probleme auftreten, bei denen der Ton nicht synchron ist, wenn das Gameplay in eine Videodatei aufgenommen wird. Es ist wahrscheinlicher, dass dieses Problem auftritt, wenn Sie die Funktion "Die letzten 30 Sekunden aufzeichnen" verwenden und "Im Hintergrund aufzeichnen, während ich spiele" in der Xbox Game Bar aktiviert ist.



Hinweis für Entwickler: Anwendungen, die Videodateien aufzeichnen oder verarbeiten und dieselben zugrunde liegenden Windows-Bibliotheken oder APIs wie die Xbox Game Bar verwenden, können ebenfalls von diesem Problem betroffen sein.



Um Ihre Upgrade-Erfahrung zu schützen, haben wir eine Kompatibilitätssperre auf Geräte angewandt, die zuvor die Erfassungsfunktion in der Xbox Game Bar-App verwendet haben, damit sie nicht für Windows 11, Version 22H2, angeboten oder installiert werden. Wenn Ihr Unternehmen Update Compliance verwendet, lautet die Schutz-ID 41584256.



Lösung: Dieses Problem wurde in KB5018496 behoben. Wenn Sie bereits auf Windows 11, Version 22H2, aktualisiert haben, behebt die Installation von KB5018496 dieses Problem.



Hinweis: KB5018496 wird nicht automatisch installiert. Um dieses Update anzuwenden, können Sie nach Updates suchen und die optionale Vorschau zum Herunterladen und Installieren auswählen.



Die Aufhebung der Sicherheitsperre wird voraussichtlich Mitte November 2022 erfolgen. Wir empfehlen, keine manuelle Aktualisierung über die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" oder das Tool zur Medienerstellung vorzunehmen, bis dieses Problem behoben und die Schutzmaßnahme aufgehoben ist.



Betroffene Plattformen: Client: Windows 11, Version 22H2

Das meldet Microsoft jetzt im Windows Release Health Dashboard . Dort wird erläutert, dass Microsoft die Bereitstellung des Windows 11 2022 Updates auf einigen Systemen aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit der Xbox Game Bar Capture Funktion blockiert.Microsoft hat die Kompatibilitätssperre mit der Schutz-ID 41584256 erst vor kurzem hinzugefügt. Viele Nutzer sollte das nicht betreffen.Auf den betroffenen Geräten treten Probleme auf, bei denen Audio und Video nicht synchronisiert sind, wenn das Gameplay mit der Xbox Game Bar App aufgezeichnet wird. Von weiterreichenden Problemen wurde allerdings nicht berichtet. Die komplette Fehlerbeschreibung aus dem Release Health Dashboard haben wir übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt.Interessant ist noch, dass die Update-Blockade aktuell noch Bestand hat, der Bug selbst aber schon behoben wurde. Das Problem wurde mit dem optionalen Vorschau-Update KB5018496 behoben, das am 25. Oktober veröffentlicht wurde. Da es sich um ein optionales Update handelt, wird es nicht automatisch installiert. Die Fehlerbehebung wird erst zum Patch-Day in der kommenden Woche (8. November) automatisch über Windows Update angeboten. Die Update-Sperre wird im Anschluss daran dann ab Mitte November aufgehoben.Bis der Fix für alle Windows-Nutzer ausgerollt ist, rät das Windows-Team betroffene Nutzer, Windows 11 22H2 nicht manuell über das Media Creation Tool oder die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" auf den betroffenen Geräten zu installieren, bis die Schutzmaßnahme aufgehoben ist.