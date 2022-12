Microsoft: Sony verhindert Xbox-Release vieler wichtiger Spiele

Zwischen Microsoft und Sony bahnt sich rund um die Übernahme des Spielekonzerns Activision Blizzard eine heftige gerichtliche Auseinandersetzung aufgrund der FTC-Klage an. Und dabei weiß keineswegs nur Sony zu schießen - auch die Redmonder fahren ordentlich auf.

Hoffnungen zerschlagen

So zeichnen Microsofts Anwälte in den bei Gericht eingereichten Unterlagen ein Bild, nach dem die Vorwürfe des Gegners im Grunde vor allem dessen eigenes Handeln widerspiegeln. So habe Sony Vereinbarungen mit Drittanbietern getroffen, die dafür sorgen, dass verschiedene wichtige Spiele nicht auf der Xbox-Plattform erscheinen. Der Konkurrent wolle sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil für die PlayStation sichern.In den Dokumenten wird Microsoft dabei auch konkreter: Es gehe um Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy XVI von Square Enix, Bloodborne von From Software und Silent Hill 2 Remastered von Bloober Team, hieß es. Auch verschiedene andere Titel, die allerdings weniger prominent sind, werden im Zuge dessen ins Feld geführt.Für das Wirken Sonys spricht hier laut Microsoft unter anderem, dass Square Enix den Xbox-Nutzern im Grunde bereits Hoffnungen machte, dass sie Final Fantasy XVI zukünftig spielen können. Inzwischen ist klar, dass das Game nur auf der PlayStation erscheinen wird. Als Nutzer von Microsoft-Plattformen wird man sich mit jenen Ausgaben einiger Spiele begnügen müssen, die zumindest auch auf Steam für Windows bereitgestellt werden.Die Vorwürfe Microsofts gegen Sony standen in Gerichtsunterlagen, die bereits im November öffentlich geworden sind. Allerdings konzentrierten sich damals alle auf die Frage, wie sich die Redmonder gegen den Einwand wehren würden, dass man mit der Übernahme Activision Blizzards eine wettbewerbswidrige Vormachtstellung anstrebe. Der Gegenschlag in Richtung Sony bekam so erst jetzt mehr Aufmerksamkeit.