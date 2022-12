Xbox Live Gold: Microsoft kündigt neue Gratis-Games für Januar an

Microsoft kündigt zwei neue "Games with Gold" an, die ab Januar für Abonnenten von Xbox Live Gold oder des Game Pass Ultimate zur Verfügung stehen. Spieler erhalten unter anderem die Trivia- und Strategietitel Iris Fall sowie Autonauts im Wert von 40 Euro kostenlos.

Iris Fall - Ab 1. Januar per Xbox Live Gold

Autonauts - Ab 16. Januar per Xbox Live Gold

Auch im kommenden Jahr wird Xbox Live Gold benötigt, um Zugriff auf den Multiplayer-Modus vieler Spiele zu erhalten. Ein netter Nebeneffekt des Abos für monatlich 6,99 Euro sind die im Microsoft Store speziell für Gold-Mitglieder reduzierten Titel und zwei "kostenlose" Spiele pro Monat. Um nicht direkt mit dem Game Pass zu konkurrieren, konzentriert sich Microsoft mit den "Games with Gold" auf interessante Indie-Spiele. Im Januar zum Beispiel von den Entwicklern PM Studios und Curve Games."Betritt die traumhafte, atemberaubend gestaltete Welt voller Rätsel und Abenteuer. Du spielst die junge Iris, die einer geheimnisvollen schwarzen Katze in eine labyrinthische Welt aus Licht und Dunkelheit folgt. Je tiefer Iris eintaucht, desto mehr wird sie erkennen, dass alles eine Art Verbindung zu ihr hat. Clevere Spielmechaniken und herausfordernde Rätsel kombiniert mit einem einzigartigen monochromen Look und einem spektakulären Soundtrack sorgen für ein wunderbares Abenteuer.""Finde unbewohnte Planeten und verwandle sie. Du beginnst mit den absoluten Basics wie dem Sammeln von Stöcken und Steinen, um dein Fundament zu legen. Mit der Zeit kannst du Arbeitsroboter bauen, die dir wiederum helfen können, mehr zu bauen, nachdem du ihre künstliche Intelligenz verbessert hast. Bringe ihnen das Fischen, Ernten, Kochen, Schneidern und vieles mehr bei. Ehe du dich versiehst, kannst du ein Volk erschaffen, das deine Hilfe zum Überleben braucht. Dies ist ein liebenswert gestaltetes Simulationsspiel mit offenem Ende und vielen lustigen Herausforderungen, die du meistern kannst."