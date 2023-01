Xbox Energiespar-Option: Microsoft hilft per Update beim Stromsparen

Microsoft verpasst der Xbox jetzt ein Update, um aktiv beim Stromsparen zu helfen. In Zeiten der hohen Energiekosten kommt das gerade recht. Wir haben uns alle derzeit verfügbaren Informationen zu dem Update angesehen.

Im Xbox-Blog bestätigt Microsoft jetzt, dass die Konsole via Update gleich mehrere neue Energiesparfunktionen bekommen wird. Die intelligenten Energiesparoptionen werden zwar zunächst einmal im Insider-Programm getestet, sollten aber schon bald für alle Besitzer einer Xbox Series X , Series S und One zur Verfügung stehen.Das erste intelligente Feature ist ein Kompromiss für alle Spieler, die ihre Konsole ungern komplett herunterfahren wollen.Der reguläre Ruhemodus moderner Konsolen ermöglicht zwar ein schnelles Aufwachen, verbraucht aber auch viel Energie, da das System nie wirklich abgeschaltet wird. Daran hat Microsoft gearbeitet und daher die Option "aktive Stunden" gestartet.Wenn diese Option ausgewählt wird, schaltet sich die Konsole automatisch zu Zeiten ab, in denen sie wahrscheinlich nicht benutzt wird, um den Energieverbrauch zu senken. Man kann diese Stunden manuell festlegen, was vor allem dann sinnvoll ist, wenn man nur eine gewisse Zeit zum Spielen nutzen kann. Die automatische Option hingegen passt sich an, das heißt, dass sich die Konsole an zeitliche Gewohnheiten anpasst. Laut Microsoft wird die Option für Xbox Series X/S automatisch aktiviert und vorgeplant. Bei der Xbox One ist die Funktion standardmäßig immer aktiv, aber man muss die aktiven Stunden selbst konfigurieren.Die zweite große Änderung beim Energiesparverhalten ist eine "Shutdown (Energiespar)-Option". Diese soll angeblich bis zu 20 Mal weniger Strom verbrauchen als der bisherige Ruhezustand, aber dennoch über Nacht Updates für die Xbox und für Spiele ermöglichen. Insider erhalten jetzt die Aktualisierung automatisch.Unabhängig von den Nutzereinstellungen startet Microsoft zudem ein Energie-Feature, das schon für Windows 11 verfügbar ist: Die sogenannten "kohlenstoffbewussten" Downloads. Das gilt allerdings derzeit nur für die USA. Dort versucht Microsoft gezielt große Updates in Zeiten zu legen, in denen möglichst viele erneuerbare Energien lokal eingespeist werden.