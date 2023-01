Monster Hunter & Co.: Microsoft startet neue Spiele im Game Pass

Ab dem 19. Januar stellt Microsoft drei neue Spiele im Game Pass für Windows-PCs, Xbox-Konsolen und die Cloud bereit. Neben der Persona-Reihe steht vor allem Monster Hunter Rise im Mittelpunkt. Zudem gibt es neue DLCs und eine Handvoll "Letzte Chancen".

Januar 2023 - Kommende Spiele im Xbox Game Pass:

Bereits verfügbar - Mortal Shell: Enhanced Edition

Bereits verfügbar - Stranded Deep

Bereits verfügbar - Valheim: Mistlands Biome Update

Ab 19. Januar - Persona 3 Portable

Ab 19. Januar - Persona 4 Golden

Ab 20. Januar - Monster Hunter Rise

Hinsichtlich des Xbox Game Pass (Konsolen) und PC Game Pass ( Windows ) starten die Redmonder gemächlich ins neue Jahr 2023. In der kommenden Woche, genauer gesagt ab dem 19. Januar, findet man unter anderem die kultigen Rollenspiele Persona 3 Portable und Persona 4 Golden aus den Jahren 2009 respektive 2012 innerhalb der Gaming-Flatrate.Mehr zeitgemäße Action verspricht hingegen Monster Hunter Rise, das von Capcom im März 2021 für die Nintendo Switch und im Januar 2022 für Windows-PCs veröffentlicht wurde. Pünktlich zum Release für Xbox One Xbox Series X|S und die Sony-Konsolen PlayStation 5 und PS4 nimmt Microsoft den Titel in den Game Pass auf.Weiterhin erinnert man daran, dass unter anderem das Action-Rollenspiel Mortal Shell sein Comeback und Stranded Deep seine Premiere im Xbox Game Pass feiern. Beide Spiele sind bereits jetzt verfügbar. Gleiches gilt für das Mistlands Biome Update, das auf dem PC für das Aufbau- und Survival-Spiel Valheim bereitsteht.Abschließend werden sechs Spiele in dieser Woche den Game Pass verlassen. Stichtag ist der 15. Januar. Dabei trifft es Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Nobody Saves The World, Pupperazzi, The Anacrusis (Game Preview), Windjammers 2 und We Happy Few, die alle sowohl als PC-, Konsolen- und Cloud-Version zur Verfügung standen. Game Pass-Mitglieder erhalten allerdings einen zusätzlichen 20-Prozent-Rabatt im Microsoft Store, sollten sie die Spiele dauerhaft kaufen wollen.