Microsoft und Mondelez bringen Oreos mit Xbox-Motiven in den Handel

Microsoft und der Süßwarenhersteller Mondelez starten eine höchst ungewöhnliche Marketing-Aktion rund um die Xbox . Mondelez bringt jetzt im Rahmen der Aktion Oreo-Kekse mit Xbox-Design in den Handel und startet parallel ein passendes Gewinnspiel.

Xbox / Oreo

Wer eine Microsoft Xbox sein Eigen nennt und gleichzeitig gerne süße Kekse der Marke Oreo verspeist, kann sich angesichts der neuen Cobranding-Aktion der beiden Partner freuen. In vielen Supermärkten tauchen jetzt Oreo im Xbox-Design auf, bei denen anstelle des Oreo-Logos auf den Keksen jeweils die Controller-Buttons A, B, X und Y, ein Richtungspfeil oder das Xbox-Logo "geprägt" sind.Hintergrund ist eine Marketing-Aktion, bei der die Kunden die Codes auf den Packungen scannen können, um im Anschluss kleine Rätsel durch die Kombination der Kekse zu knacken. Das Ganze sei von den bekannten Cheatcodes vieler historischer Spiele inspiriert und soll die Fans mit einer Reihe von Preisen belohnen.Wer die Codes in der richtigen Folge eingibt, kann sich auf In-Game-Inhalte freuen, darunter Schild-Pakete und Fahrzeug-Skins für populäre Spiele wie Forza Horizon 5, Sea of Thieves und Halo Infinite , so das Versprechen von Microsoft und Oreo. Zusätzlich will man auch physische Preise ausschreiben, darunter bisher nicht näher beschriebene "Oreo-Hardware", Xbox-Spielkonsolen, Mitgliedschaften für Game Pass Ultimate und eine Ferienreise für Familien.Die Xbox-Oreo werden ab Januar in 22 Ländern, darunter auch Deutschland, auf den Markt kommen. Sie sollen so lange angeboten werden, wie die Bestände ausreichen. Wer an der Marketing-Aktion und dem damit verbundenen Gewinnspiel teilnehmen will, kann sich auf der Oreo-Website ausführlicher darüber informieren lassen.