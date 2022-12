Microsoft aktualisiert die Widgets von Windows 11, und zwar für alle

Eine der Neuerungen von Windows 11 waren und sind die Widgets. Das Konzept klang ursprünglich auch interessant, doch in der Praxis erwiesen sich diese Mini-Ansichten für Apps als wenig sinnvoll. Microsoft versucht seither, die Widgets zu verbessern und nun gibt es wieder ein Update.

Diverse Weiterleitungen zu MSN

Interessant klingende Idee, aber wenig Mehrwert in der Praxis. Das ist die kürzeste Beschreibung der Widgets von Windows 11. An der grundsätzlichen Funktionalität wird sich auch nichts ändern, doch der Redmonder Konzern führt dennoch einige Anpassungen durch. Nun hat der Windows-Experte PhantomOcean3 beim Stöbern in Windows 11 entdeckt, dass mehrere vor einer Weile getesteten Änderungen allgemein verteilt werden (via Neowin ).Zu den damals ausprobierten Änderungen gehören auch neue vertikale und horizontale Header-Positionen. Diese im Oktober in Build 25227 getesteten Anpassungen kommen zwar nicht in der damaligen Form, doch Microsoft hat begonnen, eine Variante davon zu verteilen. So gibt es im Header statt der bisherigen Uhr eine Positions- und Temperatur-Anzeige, wenn man das Widget-Fenster das erste Mal gestartet wird, dann wird man auch mit "Guten Morgen" und ähnlichen Texten begrüßt.Dazu kommen auch noch ein Home- und Video-Button. Ersterer öffnet im Wesentlichen nur eine neue Seite in Edge bzw. Microsoft Start, der zweite Knopf führt zum Videobereich ebendort. Das bedeutet, dass Microsoft in erster Linie Nutzer zu seinem MSN-Angebot leitet. Wer diese Dienste gerne anwählt, der wird diese Weiterleitungen auch sinnvoll finden, wer die Microsoft-News-Angebote hingegen nicht braucht, der wird hier auch keinen Mehrwert erkennen.Microsoft hat hierzu mitgeteilt, dass es sich um einen schrittweisen Rollout handelt, weshalb man sich nicht wundern sollte, wenn diese Änderung noch nicht auf dem eigenen Rechner angekommen ist.