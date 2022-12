Diese neuen Windows 11-Funktionen starten zum Patch-Day Dezember

Microsoft hat 2022 eine wichtige Veränderung ein­ge­führt: Funk­ti­ons-Updates gibt es nun nicht mehr nur zu den jährlichen Windows-Ver­sions-Updates, son­dern auch mit den optionalen Updates und zum Patch-Day. Wir schauen, was es zum Patch-Day Dezember Neues gibt.

KB5020044 Neu! OneDrive-Abonnenten bekommen Speicherwarnungen in der Einstellungen-App. Die Warnungen werden angezeigt, wenn Sie sich ihrem Speicherlimit nähern. Sie können ihren Speicher auch verwalten und bei Bedarf zusätzlichen Speicher erwerben.

Behebt ein Problem, das einige Geräte betrifft, die von einem Unternehmen verwaltet werden. Wir verbessern die Zuverlässigkeit von App-Installationen für sie.

Es befasst sich mit der Aussetzung der Sommerzeit (DST) in der Republik Fidschi für dieses Jahr.

Es wird ein Problem behoben, das sich auf die DCOM-Authentifizierungshärtung (Distributed Component Object Model) auswirkt. Wir erhöhen automatisch die Authentifizierungsebene für alle nicht anonymen Aktivierungsanforderungen von DCOM-Clients auf RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Dies tritt auf, wenn die Authentifizierungsebene unterhalb der Paketintegrität liegt.

Es behebt ein Problem, das lokale Kunden von Unified Update Platform (UUP) betrifft. Dadurch wird der Block entfernt, der verhindert, dass sie Offlinesprachpakete erhalten.

Es wird ein Problem behoben, das sich auf die Prozesserstellung auswirkt. Es können keine Sicherheitsüberwachungen für sie und andere zugehörige Überwachungsereignisse erstellt werden.

Ein Problem wurde behoben, das sich auf Clusternamenobjekte (Cluster Name Objects, CNO) oder virtuelle Computerobjekte (VCO) auswirkt. Bei der Kennwortzurücksetzung tritt ein Fehler auf. Die Fehlermeldung lautet: "Fehler beim Zurücksetzen des AD-Kennworts ... // 0x80070005".

Es wird ein Problem behoben, das sich auf die Transparenz in mehrstufigen Fenstern auswirkt. Dies tritt auf, wenn Sie sich in lokal integrierten High Definition-Remoteanwendungen (RAIL)-Modus befinden.

Es behebt ein bekanntes Problem, das den Eingabemethoden-Editor (IME) betrifft. Bestimmte Anwendungen reagieren möglicherweise nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie den Eingabemodus des IME mithilfe von Tastenkombinationen ändern.

Es behebt ein Problem, das sich auf Mikrofonstreams auswirkt, die das Feature "Lauschen an" zum Weiterleiten an den Sprecherendpunkt verwenden. Das Mikrofon funktioniert nicht mehr, nachdem Sie das Gerät neu gestartet haben.

Es wird ein Problem behoben, das sich auf Anwendungen auswirken kann, die unter der Windows-Sperrrichtlinie (WLDP) ausgeführt werden. Sie funktionieren möglicherweise nicht mehr.

Es behebt ein Problem, das sich auf Microsoft Defender auswirkt, wenn es sich nicht um das primäre Antivirenprogramm handelt. Microsoft Defender kann den passiven Modus nicht deaktivieren. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie smarte App-Steuerung (Smart App Control, SAC) deaktivieren.

Es fügt .wcx zur Liste der gefährlichen Erweiterungen hinzu, die einige App-Steuerungsrichtlinien nicht zulassen.

Es wird ein Problem behoben, das sich auf Microsoft Defender for Endpoint auswirkt. Die automatisierte Untersuchung blockiert Liveantwortuntersuchungen.

Es behebt ein Problem, das sich auf das Drucken im Querformatmodus in Microsoft Edge auswirkt. Die Druckausgabe ist falsch. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie Microsoft Defender Application Guard verwenden.

Es behebt ein Problem, das dazu führt, dass Explorer nicht mehr funktioniert. Dies tritt auf, wenn Sie Kontextmenüs und Menüelemente schließen.

Es behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass bestimmte Apps nicht mehr reagieren. Dies tritt auf, wenn Sie das Dialogfeld Datei öffnen verwenden.

Es behebt ein Problem, das sich manchmal auf Explorer auswirkt, wenn Sie eine Datei öffnen. Aufgrund dieses Problems besteht eine hohe CPU-Auslastung.

Es wird ein Problem behoben, das sich auf die Protokollaktivierung der Einstellungs-App auswirkt. Die App kann eine Seite unter der Kategorie Konten nicht öffnen.

Es behebt ein Problem, das sich auf ein Computerkonto auswirkt. Die Verwendung von nicht standardmäßigen Zeichen kann die Bereinigung der OOBE-Konten (Out of Box Experience) beenden.

Es behebt ein Problem, das sich auf die CopyFile-Funktion auswirkt. Manchmal wird der Fehler 317: ERROR_MR_MID_NOT_FOUND zurückgegeben.

Es wird ein Problem behoben, das den Windows-Firewalldienst betrifft. Es wird nicht gestartet, wenn Sie die Option Blockregeln außer Kraft setzen aktivieren.

Es wird ein Problem behoben, das sich auf die Leistung einiger Spiele und Anwendungen auswirkt. Dieses Problem bezieht sich auf Features zum Debuggen der GPU-Leistung.

Es behebt ein Problem, das kumulative Update-Installationen betrifft. Sie schlagen fehl, und der Fehlercode ist 0x800f0806.

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen damit jetzt im Grunde jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates. Der neue Turnus sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. Laut Microsoft ist es allerdings nicht geplant, allen Nutzern auf einmal die neuen Funktionen freizugeben, sondern immer nur nach und nach.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates vom 29. November hatten wir schon berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Patch-Day Dezember übernommen worden. Die wichtigste Neuerung, von der alle Windows 11-Nutzer profitieren werden, ist eine Änderung für Speicherwarnungen für Microsoft OneDrive-Abonnenten . Microsoft führt dazu ab sofort eine neue Übersicht zur gesamten Speicherkapazität aller OneDrive-Abonnements ein. Näheres dazu findet ihr am Ende des Beitrags in den Release Notes zum Update.Weitere Neuerungen betreffen die Windows-Spotlight-Features. Microsoft kombiniert Windows-Blickpunkt mit Designs auf der Personalisierungsseite. Dies erleichtert die Ermittlung und Aktivierung des Windows-Spotlight-Features. Die Bereitstellung des neuen Features soll nach und nach erfolgen.Microsoft stellt darüber hinaus eine Reihe an Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem adressiert das Windows-Team Probleme mit dem Explorer, bestimmten Anwendungen und dem Eingabemethoden-Editor (IME). Microsoft schreibt zu den Änderungen in der Knowledge Base: