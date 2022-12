Interessante Entdeckung zu kommenden Windows 11-Moments-Updates

Schon Ende November wurde durch eine Vorab-Version von Windows 11 im Insider-Programm ein weiteres sogenanntes "Moments"-Update entdeckt. Nach dem jüngsten Update ist nun klar, dass Microsoft das Moments 3- und das Moments 4-Update zusammen testet.

Folgende Feature-Updates werden mit den Test-IDs verknüpft: Moments 1: 39145991

Moments 2: 39281392 (MTestUx13)

Moments 3: 41655236 (MTestUx14)

Moments 4: 42105254 (MTestUx15)

Veränderter Update-Zyklus

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Neowin hervor. Dort heißt es, dass mit dem jüngsten Preview-Update im Dev-Kanal, dem Preview-Build 25262 , gleich zwei der noch nicht veröffentlichten Moments-Funktions-Updates standardmäßig aktiviert sind. Dabei handelt es sich den Informationen zufolge um Features, die dem Moments 3- und dem Moments 4-Update zugerechnet werden.Einzelheiten zu den enthaltenen Änderungen kennt man noch nicht. Alles, was bisher bekannt wurde, weiß man im Grunde nur von den internen Test-IDs, die Microsoft nutzt. Entdeckt hatte diese der Windows-Enthusiast mit dem Twitter-Handle PhantomOcean3 im Build 25262.Moments 3 und Moments 4 sind noch nicht von Microsoft offiziell angekündigt. In der Vergangenheit folgten die Ankündigungen erst kurz vor der Freigabe. Die Moments-Updates gehören zu einer der wichtigsten Änderungen in Windows 11 22H2: Das ist die Rückkehr zu einem dreijährigen Update-Zyklus, so wie das bei Windows 8 , Windows 7 und Windows Vista der Fall war.Noch mit dem Start der ursprünglichen Windows 11 Version (21H2) war ein jährlicher Zyklus von Funktionsupdates geplant. Erst später kam die Entscheidung, stattdessen auf drei Jahre zurückzukehren und neue Funktionen dazwischen mit den sogenannten Moments-Updates bereitzustellen. Bisher hat das Unternehmen nur Moments 1 veröffentlicht. Das Funktionsupdate startete im Oktober und brachte unter anderem den Datei-Explorer mit Tabs und die verbesserte Taskleiste.Moments 2 wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres, irgendwann im Februar oder März, veröffentlicht werden. Zu weiteren Veröffentlichungsterminen gibt es bislang noch keine Hinweise.