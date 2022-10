Windows 11 bekommt externe Widgets, Microsoft zeigt das Wie

Eine der großen Neuerungen von Windows 11 sind die Widgets. Oder besser gesagt: Sie sollten es sein. Denn allzu viele Anwender dürften dieses Features nicht nutzen, zumindest nicht regelmäßig. Denn die Auswahl an Widgets ist derzeit begrenzt. Das soll sich aber demnächst ändern.

Auf dem Papier klingen die Widgets von Windows 11 nach einer interessanten und auch nützlichen Idee. Doch in der Praxis erweisen sie sich als wenig sinnvoll. Das liegt vor allem daran, dass es derzeit nicht allzu viele derartige Mini-Apps gibt, was wiederum deshalb der Fall ist, weil bisher nur Microsoft solche Widgets liefert.Doch der Redmonder Konzern möchte die Widgets als Funktionalität interessanter machen und öffnet sich diesbezüglich gegenüber Drittanbietern. Das war auch von Anfang an der Plan, für die Umsetzung brauchte Microsoft aber etwas Zeit. Nun ist es soweit, zumindest in einer Vorschau-Variante: Denn Microsoft hat die Windows App SDK 1.2 Preview 2 veröffentlicht und damit können externe Entwickler nicht nur Widgets bauen, sondern bekommen auch eine Anleitung zum Wie der Widgets freigegeben (via Deskmodder ).Zum Beginn erklärt Microsoft, was Widgets eigentlich sind, nämlich "kleine UI-Container, die Text und Grafiken anzeigen und mit einer auf dem Gerät installierten Anwendung verknüpft sind." Die Redmonder schreiben aber auch, was die Widgets explizit nicht sind: "Widgets sollen keine Apps und Websites ersetzen, sondern vielmehr einen reibungslosen Zugang zu den am meisten benötigten Informationen oder häufig genutzten Funktionen bieten, die die Nutzer sofort lesen oder auslösen können."Man rät den Drittentwicklern entsprechend, dass die Nutzer durch Widgets einen echten Mehrwert erhalten sollen. Microsoft stellt auch weitere grundsätzliche Prinzipien auf, die Widgets-Ersteller beachten sollen:Die Nutzer können einen kurzen Blick darauf werfen, um den größten Nutzen aus dem Widget zu ziehen. Sie brauchen nur darauf zu klicken, wenn sie ausführlichere Details oder tiefere Interaktionen wünschen.Zeigen Sie häufig verwendete Informationen sofort an, damit die Benutzer diese Schritte nicht wiederholen müssen. Erhöhen Sie die Wiederholungsrate für Ihre Anwendung.Heben Sie die nützlichsten und relevantesten Informationen hervor.Bieten Sie personalisierte Inhalte und bauen Sie eine emotionale Bindung zu Ihren Kunden auf. Widgets sollten niemals Werbung enthalten. Die Kunden haben die Kontrolle über den Inhalt und das Layout ihres Widgets.Jedes Widget sollte sich im Allgemeinen auf eine Hauptaufgabe oder ein Szenario konzentrieren. Widgets sind nicht dazu gedacht, Ihre Anwendungen und Websites zu ersetzen.Der Inhalt sollte dynamisch auf der Grundlage des verfügbaren Kontexts aktualisiert werden. Es ist aktuell und bietet den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit.