Windows 11: Widgets lassen sich ohne Microsoft-Konto erstellen

Bisher mussten sich die Nutzer des Redmonder Betriebssystems Windows 11 anmelden, um die Widgets-Tafel verwalten zu können. Im neuesten Insider-Build ist diese Einschränkungen entfallen. Außerdem wurden mit dem Update einige Verbesserungen und Bugfixes ausgerollt.

Änderung wird wohl noch getestet

In Windows 11 gibt es die Möglichkeit, dynamische Inhalte aus bestimmten Apps auf dem Desktop anzeigen zu lassen. Auf der Widgets-Tafel können Widgets angeheftet, entfernt und anders angeordnet werden. Die relevanten Informationen werden standardmäßig auf Basis des Nutzerverhaltens ausgewählt. Um die Anpassungen an der Widgets-Tafel über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren, wurde bislang stets ein Microsoft-Konto vorausgesetzt.Nun hat Microsoft den Preview-Build 25262 im Dev-Channel des Insider-Programms veröffentlicht . Mit der neuesten Version ist das Anmelden nicht mehr unbedingt nötig, um Widgets anlegen und bearbeiten zu können. Damit können auch Nutzer, die lediglich ein einziges Gerät verwenden und sich nicht registrieren möchten, auf die Funktion zugreifen. Natürlich ist ein Microsoft-Account weiterhin nötig, wenn die Widgets-Tafel synchronisiert werden soll. Personalisierte Vorschläge werden hingegen ohne registriertes Konto angezeigt.Momentan wird die entfallene Einschränkung noch getestet. Daher ist unklar, ob die Redmonder die Änderung später in einen finalen Build integrieren oder dort ein Microsoft-Konto auch zukünftig verpflichtend bleibt. Neben den Änderungen im Bereich der Widgets bringt Build 25262 eine neue Version des Media-Players mit sich, die das Durchsuchen von Video-Ordnern erlaubt. Der vollständige Changelog lässt sich auf dieser Seite finden.