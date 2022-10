Windows 11: Microsoft testet Veränderungen für Startmenü und Widgets

Microsoft testet jetzt für kommende Windows 11-Updates verschiedene Verbesserungen bei der Anzeige der Widgets und des Startmenüs. Dazu gibt es für alle freiwilligen Tester im Insider-Programm auch neue ISO-Pakete.

ISO mit der Buildnummer 25227

Was ist neu in 25227?

Microsoft Store-Update

Installationsassistent für Windows 11

Windows 11: ISO-Datei für die Installation

Das haben Windows Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc im Blog bekannt gegeben und den neuen Build 25227 freigegeben. Die passenden neuen ISOs gibt es wie immer nur für registrierte Windows Insider. Sie stehen nach Anmeldung mit einem Microsoft-Account zur Verfügung und ermöglichen einen Clean Install.Für die freiwilligen Tester im Windows Insider Programm steht damit jetzt die Möglichkeit offen, die aktuellste Vorschau-Version frisch neu aufzusetzen. Man kann die neuen ISOs auf einer speziellen Downloadseite beziehen, muss dafür aber im Windows Insider-Programm registriert und mit seinem Microsoft-Account angemeldet sein. Die ISOs stehen in verschiedenen Sprachpaketen bereit , Deutsch ist ebenfalls bereits mit dabei.Interessant sind vor allem die Veränderungen für das Startmenü sowie für die Widgets. Microsoft wird zunächst einen Test nur mit einer begrenzten Anzahl an Nutzern ausführen - es kann also sein, dass die Änderungen nach dem Update auf Build 25227 (10.0.25227.10000 rs_preview) nicht gleich bei allen Nutzern zu sehen sind.Wer ausgewählt wurde, sieht eine kleine Änderung am Startmenü: Am Nutzerprofil wird mit einem Badge angezeigt, ob bestimmte Aktionen durchgeführt werden müssen. Zudem testet das Windows-Team jetzt verschiedene Positionen der Kopfzeile bei den Widgets mit neuen Icons für das Widgets-Board aus. Darüber hinaus wird ein Microsoft Store-Update an alle Windows Insider ausgeliefert, das Pop-up-Trailer für Spiele und Filme einführt.Ferner startet der neue Build Verbesserungen für die Update-Verwaltung für IT-Administratoren und eine Reihe von allgemeinen Änderungen und Verbesserungen.