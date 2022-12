Windows 11: Microsoft behebt besonders nervigen Task Manager-Bug

Gestern hat Microsoft seinen Patch-Dienstag abgehalten und es gab wieder diverse Fixes für Windows 10 und Windows 11. Ein Patch ist bereits besonders sehnsüchtig erwartet worden, nämlich für den Task Manager. Denn dieser behebt einen Bug, der diesen unleserlich gemacht hat.

Schlimmer Task Manager-Bug

Windows-Nutzer der aktuellen Windows-Betriebssysteme bekommen an jedem zweiten Dienstag des Monats diverse Sicherheits- und Funktions-Updates. Diese stellen wir in der Regel am jeweiligen Abend vor, doch es gibt immer wieder auch speziell nervige Bugs, die einen eigenen Artikel verdienen.Dazu zählt aktuell ein Darstellungsfehler beim Task Manager. Denn dieser war nach einem Update aus dem November nahezu komplett unleserlich. Bei individueller Personalisierung der Systemoberfläche waren die Farben derart durcheinander, dass man speziell in der Seitenleiste praktisch nichts erkennen konnte: Denn es erschien u. a. schwarze Schrift auf dunkelgrauem Hintergrund.Es gab zwar einen recht einfachen Workaround für diesen Bug, denn bei manueller Einstellung der Farben für "Modus auswählen" auf dunkel oder hell konnte der Fehler quasi überschrieben werden. Betroffen war hiervon Windows 11 , Version 22H2, und zwar nach der Installation von KB5020044, wie der Redmonder Konzern in einem Support-Beitrag zu bekannten Problemen erläuterte.Doch wie Microsoft nun in den aktuellen Patch Notes zu KB5021255 von Dienstagabend schreibt, wurde das Problem nun komplett behoben:"Dieses Update behebt ein bekanntes Problem, das den Task-Manager beeinträchtigen kann. Bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche (UI) werden möglicherweise in unerwarteten Farben angezeigt. Einige Teile der Benutzeroberfläche sind möglicherweise nicht lesbar. Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie in den Einstellungen im Abschnitt Personalisierung > Farben die Option "Wählen Sie Ihren Modus" auf "Benutzerdefiniert" eingestellt haben."