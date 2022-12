PowerToys: Tool-Launcher in Art des Windows-Schnellzugriffs in Arbeit

Microsoft PowerToys könnte schon bald mit einem praktischen Launcher ausgestattet werden, der euch die Arbeit mit der Toolsammlung deutlich erleichtert. Angedacht ist ein Launch-Modul, das optisch und funktionell an den Windows-Schnellzugriff erinnert.

Ähnliche Optik, simple Idee

Arbeit am Launcher dauert noch

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

Microsoft PowerToys bekommt regelmäßig neue Tools, Funktionen und Verbesserungen bei der Anwendung allgemein. Jetzt wird an einem interessanten Extra gearbeitet, welches den Start der einzelnen Tools deutlich bequemer machen könnte - vor allem für Nutzer, die das Tool nicht in- und auswendig kennen.Bei Github war dazu schon vor einigen Wochen ein Mockup erschienen, das einen Windows 11 Quick Settings-ähnlichen Launcher zeigt . Man hat also nach der Idee ein Modul im Schnellzugriff, mit dem man seine Lieblingsprogramme wie FanzyZones oder PowerToys Run mit wenigen Klicks aus dem Infobereich heraus starten kann.Der Launcher soll aktive Module aufrufen können, ähnlich wie in Windows 11 im Schnellzugriff Bluetooth, WLAN, Hotspots, Barrierefreiheit, Rotationssperre und andere grundlegende Parameter in Windows 11 verwaltet werden können.Das Launcher-Modul enthält Aktivierungsverknüpfungen für jedes Tool sowie Zugriff auf Dokumente, Einstellungen und Updates. Dieser Schnellstarter für PowerToys ist noch in Entwicklung und es gibt noch eine Menge Arbeit, um den Launcher zuverlässig zum Laufen zu bringen. PowerToys ist kostenlos erhältlich. Wir haben die jeweils neueste Version für euch im WinFuture Downloadbereich und stellen dazu eine Reihe an praktischen Extras bereit.