Windows 11: PowerToys bekommt Einstellungsmenü im Fluent Design

Microsoft hat ein großes Update für die Windows 10-Tool-Sammlung PowerToys veröffentlicht. Neben einer Reihe von Verbesserungen kümmert sich Microsoft jetzt um die Erhöhung der Stabilität und die Verbesserung der Barrierefreiheit.

Viele Optimierungen starten jetzt

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

PowerToys - Microsofts Tool-Sammlung

Zudem arbeitet Microsoft unter Hochdruck an der Anpassung für Windows 11 , sodass die beliebte Open-Source-Tool-Sammlung demnächst auch komplett an das neue Betriebssystem angepasst wird. Die neue Versionsnummer lautet 0.45.0 und die Aktualisierung bringt dieses Mal eine lange Liste an Änderungen mit sich. Neuerungen zum Ausprobieren sind in dieser Version allerdings nicht dabei. Erst mit PowerToys 0.46, das vermutlich kommende Woche in der experimentellen Vorschau-Version erscheinen wird, soll eine aktualisierte Videokonferenz-Stummschaltung eingeführt werden.Die neue Version mit der Buildnummer 0.45.0 findet ihr bereits im WinFuture-Downloadbereich sowie am Ende dieses Beitrags.Die Verbesserungen in der Version 0.45.0 beinhalten neben der Optimierung bestehender Funktionen, die Erhöhung der Stabilität der einzelnen Tools. Dazu konzentriert man sich aktuell auf die Verbesserung der Barrierefreiheit und behebt eine Reihe von Bugs, die zu Abstürzen führen konnten. Der Installer wurde überarbeitet und eine neue Benutzeroberfläche für das Einstellungsmenü hinzugefügt. Dabei arbeitet das Team derzeit an der Angleichung der Benutzeroberfläche an Windows 11-Stilelemente. Daher kommen nun immer weitere Fluent Design-Elemente im Einstellungsmenü hinzu.Die kompletten Release Notes stehen bei Github auf der Projektseite zur Verfügung.