Microsoft PowerToys: Update bringt jetzt zwei praktische neue Tools

Mit dem Datei-Schlüsseldienst und dem Hostdatei-Editor stehen ab sofort zwei neue Funktionen innerhalb Microsofts beliebter PowerToys zur Verfügung. Die praktischen Tools bieten eine verbesserte Übersicht von Datei-Prozessen und die einfache Bearbeitung von Netzsperren.

C:\Windows\System32\drivers\etc

Weitere Highlights des PowerToys v0.64.0-Updates

Neues Dienstprogramm: File Locksmith ermöglicht es, zu sehen, welche Prozesse derzeit die ausgewählten Dateien verwenden.

Neues Dienstprogramm: Der Hosts File Editor ermöglicht es dir, deine Hosts-Datei in einem Editor UI zu bearbeiten.

Einstellungen hat eine neue Funktion zum Sichern/Wiederherstellen der Einstellungen aus einer Datei.

Mit FancyZones kannst du Standardwerte für horizontale/vertikale Bildschirme festlegen, um ein besseres Verhalten für neue Bildschirme und Fälle, in denen eine Monitor-ID zurückgesetzt wird, zu erreichen.

PowerToys wird mit Gruppenrichtlinienobjekten ausgeliefert, mit denen die PowerToys-Dienstprogramme in Organisationen zwangsweise deaktiviert und aktiviert werden können.

Es wurde eine Warnung hinzugefügt, dass die Stummschaltung von Videokonferenzen in Zukunft veraltet sein wird (v0.67).

PowerToys: Microsofts Werkzeug-Sammlung

Bereits im Vorfeld wurde der Datei-Schlüsseldienst (engl. File Locksmith) und der Hostdatei-Editor (engl. Hosts File Editor) von Entwicklern und Community getestet. Mit dem Update v0.64.0 sind die beiden Dienstprogramme nun offiziell Teil der PowerToys. Über das Kontextmenü (Shift + Rechtsklick) bietet der neue Schlüsseldienst die Möglichkeit zu erfahren, welche Prozesse aktuell auf die ausgewählte Datei zugreifen.Diese Überprüfung ist vor allem dann interessant, wenn sich Dateien beispielsweise nicht ohne Probleme bzw. Fehlermeldungen löschen lassen, da sie noch in Benutzung sind. In einer einfachen Übersicht werden alle zugreifenden Prozesse aufgelistet, die an dieser Stelle bei Bedarf direkt geschlossen werden können. Der Windows 10 bzw. Windows 11 Task-Manager muss somit nicht zurate gezogen werden.Der Hostdatei-Editor bietet hingegen eine einfache Übersicht und die Möglichkeit der Erstellung händisch durchgeführter IP-Netzsperren (Blacklist) über die Windows Hosts-Datei:Vor dem PowerToys-Update musste diese mithilfe eines klassischen Text-Editors bearbeitet werden. Die aktuelle PowerToys-Version 0.64 findet ihr wie üblich in unserem Download-Bereich . Nachfolgend ein Überblick der Highlights aus dem Changelog der Microsoft-Werkzeuge.