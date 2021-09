PowerToys sind ab sofort im Microsoft Store für Windows 11 zu haben

Microsoft hat im Mai 2019 seine legendäre Tool-Sammlung PowerToys neu aufgelegt und diese erfreut sich auch großer Beliebtheit. Zu Recht, denn an Bord ist praktisch für jeden etwas Nützliches dabei. Und mit Windows 11 wird es noch leichter, an die PowerToys zu kommen.

Nur für Windows 11

PowerToys - Microsofts Tool-Sammlung

Begonnen hat PowerToys als eine Sammlung, die sich an Experten bzw. Power-Nutzer richtet, also jene, die mehr aus dem Betriebssystem Windows 10 herausholen wollen. Doch die PowerToys haben sich als so populär erwiesen, dass Microsoft Funktionen teilweise für Windows 11 direkt übernommen hat und die Tool-Sammlung auch als Ganzes in den Microsoft Store aufnimmt.Derzeit beinhaltet das Paket neun unterschiedliche Tools, diese haben wir auch in einem FAQ-Artikel näher vorgestellt (seither ist auch noch Awake dazugekommen, das den Rechner auf Wunsch vom Aktivieren des Ruhezustands abhält).Bislang waren die PowerToys nur über GitHub bzw. als separater Download (siehe unten) erhältlich, doch der Redmonder Konzern hat die Tool-Sammlung eben auch in den Microsoft Store aufgenommen. Allerdings betrifft das nur Windows 11, auf Windows 10 wird es die PowerToys auf diese Weise vorerst nicht geben.Das ist aktuell zunächst XDA aufgefallen, eine echte Überraschung ist das allerdings nicht. Denn Microsoft hat schon vor einer Weile angekündigt, dass man die PowerToys für Windows 11 optimieren und auch optisch in diese Richtung anpassen wird. Das Listing im Microsoft Store wurde offenbar entdeckt, bevor die Macher einen Blogbeitrag fertigstellen konnten.Denn ein Nutzer sprach die Entwickler auf GitHub darauf an und dort spielte man - mit Augenzwinkern - Unwissen vor: "Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du sprichst", schrieb der PowerToys-Hauptverantwortliche Clint Rutkas. "Wenn es so wäre, hätte ich TOTAL einen Blogbeitrag / eine Ankündigung dazu gemacht und auch das Readme aktualisiert."