Microsoft verbessert "Find My Mouse" und "Fancy Zones" für PowerToys

Microsoft hat ein großes Update für die Tool-Sammlung Power­Toys veröffentlicht. Mit Version 0.51.0 starten jetzt zahlreiche Verbesserungen, unter anderem für das Fenster-Management. Die Sammlung steht für Windows 10 und angepasst an Windows 11 zur Verfügung.

Tipp: Wir stellen in einem Wir stellen in einem großen FAQ-Artikel alle PowerToys genau vor und geben viele wertvolle Tipps, wie man diese nutzen kann. Immer wieder vorbeischauen lohnt sich auch, da wir den Artikel regelmäßig aktualisieren, wenn Funktionen verbessert werden oder neu dazukommen.

Vor kurzem hatten wir bereits berichtet, dass Microsoft wieder eine Reihe an neuen Funktionen und zahlreiche Verbesserungen für die Tool-Sammlung PowerToys in Arbeit hat. Nun ist das nächste große Update gestartet - mit der Version 0.51.0 gibt es jetzt einen Ausblick auf das neue Maus-Highlighter-Tool für Präsentationen, sowie eine Reihe von Verbesserungen für die FancyZones, den Color Picker und den Image Resizer. Das neue Maus-Highlighter-Tool wurde entwickelt, um bei Präsentationen die Maus-Wege leichter nachvollziehbar zu machen. Um dieses Tool zu aktivieren, werden in PowerToys die Tasten Windows + Shift + N gleichzeitig gedrückt. Anpassen lässt sich dann die Farbe, der Radius, die Überblendeffekte und die Deckkraft des Mausmarkers.Das PowerToys-Update bringt eine neue Option zum Fensterwechsel für FancyZones. Ab sofort lassen sich jetzt auch zwei Anwendungen derselben Zone zuweisen und mit einem Tastaturkürzel zwischen ihnen wechseln.Das PowerToys-Team plant außerdem eine neue "Always on Top"-Funktion, mit der Benutzer ein bestimmtes Fenster auswählen können, um es im Vordergrund zu halten. "Wir haben uns auf die Arbeit am "Always on Top"-System konzentriert, damit jedes beliebige Fenster ganz oben angezeigt wird. Es wird derzeit viel über Interaktionsmodelle nachgedacht, um sicherzustellen, dass es sich sowohl beim Umschalten als auch bei der Visualisierung richtig anfühlt", so Clint Rutkas, Program Manager Lead bei PowerToys.Mehr zu den Änderungen findet man bei Github auf der Projektseite . Die aktuellste Version, PowerToys Release v0.51.0, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich. Wir haben die Toolsammlung am Ende dieses Beitrags verlinkt und stellen dazu noch nützliche Hilfen bereit.