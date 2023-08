PowerToys bekommt eine hübschere und übersichtlichere Startseite

Microsoft hat vor vier Jahren die PowerToys (wieder) veröffentlicht. Denn die Sammlung an praktischen System-Mini-Tools geht auf die Ära Windows 95 bis Windows XP zurück. Seither werden die PowerToys auch regelmäßig erweitert - und sollen demnächst auch hübscher werden.

PowerToys: Praktisch, aber inzwischen unübersichtlich

Die PowerToys sind ein optionaler Bestandteil von Windows 10 und Windows 11, man kann sie aber sicherlich jedem Nutzer ans Herz legen, der sich auch nun minimal tiefer mit dem Betriebssystem auseinandersetzt. Denn die Werkzeuge liefern eine Vielzahl an kleiner, aber überaus praktischer Features, darunter Funktionen zum Anpassen von Bildern, ein verbessertes Umbenennen mehrerer Dateien und diverse Verbesserungen für die tagtägliche Nutzung des Systems, aber auch von Bestandteilen "unter der Haube" von Windows.Dabei sei allen Nutzern ein regelmäßiger Blick in die PowerToys-Übersicht empfohlen, denn auf diese Weise kann man immer wieder ein "Ach, das geht jetzt auch?" erleben. Allerdings hat die konsequente Arbeit der PowerToys-Entwickler auch ihre Nachteile, denn das Projekt, das mit einer Handvoll an Features begann, hat mittlerweile eine Fülle an Funktionen, die kaum noch überschaubar ist.Das ist auch der Grund, warum das Loverboys-Team eine überarbeitete Start- bzw. Übersichtsseite angekündigt und auch gezeigt hat. Auf GitHub (via Neowin ) bittet man die Community dazu um Feedback. Im Mittelpunkt des neuen Designs stehen einerseits eine verbesserte Übersicht, andererseits funktionell eine optimierte Aktivierung und Deaktivierung der jeweiligen Tools."PowerToys ist ein Inkubationssystem zum Testen neuer Projekte. Einige Funktionen sind standardmäßig aktiviert, andere deaktiviert. Die meiste Zeit sind sie standardmäßig aktiviert", heißt es dazu auf GitHub.Im Wesentlichen wollen die Entwickler, dass man einzelne Bestandteile von PowerToys schneller anpassen kann. Denn nahezu alle Tools sind mit bestimmten Tastenkombinationen verknüpft. Diese sind in der Regel zwar "kompliziert" bzw. mehrteilig, es kann aber immer wieder dennoch passieren, dass man einen solchen Shortcut unwissentlich auslöst - und sich wundert, was passiert ist.