PowerToys 0.49 ist da und bringt neue UI-Elemente und Features mit

Microsoft Tool-Sammlung PowerToys ist vor gut zwei Jahren zurückgekehrt und das Paket an kleineren Verbesserungen war schon auf Windows 10 überaus populär. Es war klar, dass die PowerToys auch auf Windows 11 nicht fehlen dürfen.

Neue Optik, neue Features

PowerToys - Neuauflage von Microsofts Werkzeug-Sammlung

Nutzen kann man sie auf dem neuesten Betriebssystem des Redmonder Konzerns schon länger, nun hat Microsoft aber auch eine Version mit überarbeiteter und für Windows 11 angepasster Oberfläche freigegeben. Konkret ist der Neuanstrich Teil von Version 0.49.0, diese kann ab sofort bei uns, im Microsoft Store und auf GitHub heruntergeladen werden. Anwender, die PowerToys bereits installiert haben, können auf die neue Version innerhalb der Anwendung selbst aktualisieren.Version 0.49 bringt nicht nur einen optischen Neuanstrich in Richtung Windows 11 mit sich, sondern auch einige neue Funktionen. Dazu heißt es in den Release Notes: "Version 0.49 enthält aufregende neue Updates, die sich hauptsächlich auf die Modernisierung der PowerRename-Benutzeroberfläche, das Hinzufügen eines brandneuen Mausdienstprogramms und die Integration von Video Conference Mute in die stabilen Releases konzentrieren."Die neuen Oberfläche von PowerRename spiegelt das aktuelle Interface von Windows 11 wider und bietet hilfreiche Anleitungen sowie Tipps zur Dateiformatierung.Die neuen "Mouse Utilities" ist im Plural etwas zu viel versprochen, denn aktuell findet man dort nur ein Feature (weitere werden aber sicherlich folgen): Denn per doppeltes Tippen auf die linke Strg-Taste wird der gesamte Bildschirm grau abgedunkelt, die Position, wo sich der Mauszeiger befindet, wird in einem Kreis mit regulärer Helligkeit hervorgehoben. Microsoft: "Dies ist ideal für große, hochauflösende Bildschirme und Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen."Ebenfalls neu ist "Video Conference Mute", hier kann man Kamera und Mikrophon komplett dekatieren, was natürlich für Videokonferenzen gedacht ist. Hier warnen die Entwickler aber noch vor einigen bekannten Fehlern, an deren Behebung werde aber derzeit aktiv gearbeitet.