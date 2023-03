Microsoft spendiert den PowerToys leistungsstarken Registry-Editor

Im Herbst 2019 hat Microsoft seine neuen PowerToys veröffentlicht. Die Tool-Sammlung feierte damit ein Comeback, denn ursprünglich gab es sie in Windows 95. Doch die PowerToys sind von keinem System mehr wegzudenken, zumindest dann, wenn man mehr als Amateur-Nutzer ist.

Praktisches für die Registry-Bearbeitung

PowerToys - Microsofts Werkzeugsammlung

Jetzt bzw. demnächst bekommen PowerToys-Nutzer ein Werkzeug, das die Tool-Sammlung noch mehr zu einem regelrechten Schweizer Messer für System-Anwendungen, nach dem Motto "Klein, aber fein" macht. Anfangs waren die PowerToys, die für Windows 10 und Windows 11 bereitstehen, eher eine Sammlung von Werkzeugen für die Benutzeroberfläche, mittlerweile geht es immer mehr ans "Eingemachte".So hat Microsoft mit Version 0.64.0 eine File Locksmith-Anwendung (damit kann man sehen, welche Prozesse die ausgewählten Dateien derzeit verwenden) sowie den Hosts File Editor (bearbeiten der Hosts-Datei in einer Editor-Benutzeroberfläche) mit sich gebracht.Nun kommt eine besonders interessante Funktionalität, denn das Registry Preview genannte Feature erlaubt es, eine Vorschau von Registry-Dateien anzuzeigen (via Neowin ). Die vielleicht wichtigste Neuerung, die man auf GitHub einsehen kann, ist die Möglichkeit, Registry-Einträge mit einer benutzerfreundlicheren Oberfläche als der des standardmäßigen Notepads zu bearbeiten. Dazu kommen das Schreiben bzw. Speichern von Änderungen mit einem einzigen Klick, das schnelle Öffnen des Editors und das Nachverfolgen von Änderungen.Anders gesagt: Jeder, der auch nur gelegentlich Änderungen in der Registry vornimmt, dürfte mit der Registry Preview einen praktischen Begleiter für derartige Tweaks vorfinden. Wenn dieser neue (optionale) Registry-Editor fertig ist, wird es auch einen Eintrag ins Kontextmenü geben, mit dem man .reg-Dateien auf diese Weise öffnen kann. Derzeit ist noch nicht klar, wann Microsoft das neue Registry Preview-Tool freigeben wird, man kann aber durchaus davon ausgehen, dass es nicht allzu lange dauern wird.