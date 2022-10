Microsoft verkleinert PowerToys-Installer und Installationsordner

Microsoft hat vor Kurzem ein interessantes Update für die Tool-Sammlung PowerToys herausgegeben. Wer neue Funktionen sucht, wird zwar enttäuscht, dafür hat Microsoft die Größe des Installers und des Installationsordners deutlich verkleinert.

Installationsgröße: ein Viertel weniger

PowerToys - Werkzeug-Sammlung von Microsoft

Darauf weist Martin Brinkmann von GHacks hin . Es geht dabei um das Update von PowerToys auf Version 0.63. Diese neue Version ist an sich ein reines Wartungs-Update und bietet vorrangig Stabilitätsverbesserungen. Die Veränderung der Größe des Installers und des Installationsordners gehen einher mit einer gründlichen Überarbeitung der Codebasis."Die meisten PowerToys-Benutzer werden das nicht einmal bemerken, wenn sie mit der eingebauten Aktualisierungsfunktion der Anwendung aktualisieren", schreibt Brinkmann bei GHacks dazu. Die Größe des PowerToys-Installers ist von vormals 125 Megabyte auf 83 Megabyte gesunken. Sie wurde um etwa ein Drittel reduziert, was vor allem für Benutzer mit langsamen Verbindungen, die den Installer herunterladen, eine erhebliche Verbesserung darstellt.Die Installationsgröße von PowerToys ist von 817 Megabyte auf 587 Megabyte gesunken, was etwa ein Viertel weniger ist. Die Entwickler erreichten dies, indem sie "die Windows App SDK-, VC++ Redistributable- und PowerToys Interop-Runtime-Dateien zwischen den Dienstprogrammen aufteilten", heißt es bei Github.PowerToys 0.63 enthält neben dieser Änderung eine Reihe von Korrekturen an verschiedenen Werkzeugen und am zugrunde liegenden Code der gesamten Werkzeugsammlung.Mehr zu den Änderungen findet man bei Github auf der Projektseite . Die aktuellste Version, PowerToys Release 0.63, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich . Wir haben die Toolsammlung am Ende dieses Beitrags verlinkt und stellen dazu noch nützliche Hilfen bereit.