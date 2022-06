Microsoft stellt klar: Windows Autopatch ersetzt den Patch-Day nicht

Microsoft hat sich jetzt noch einmal zum Thema Windows Autopatch geäußert. Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass der Konzern womöglich den klassischen Patch-Day für Windows abschaffen möchte, gibt es jetzt neue Informationen.

Windows Autopatch automatisiert Verwaltung von Updates

Wahlmöglichkeit wird bleiben

Nur eine Ergänzung





Die monatlichen Sicherheits- und Qualitätsupdates für unterstützte Versionen der Windows- und Windows Server-Betriebssysteme werden wie bisher am zweiten Dienstag des Monats (allgemein als Patch Tuesday oder Update Tuesday bezeichnet) bereitgestellt.

Unternehmen können für die Verwaltung und Bereitstellung dieser Updates weiterhin dieselben Prozesse und Tools wie bisher verwenden, beispielsweise Microsoft Endpoint Manager, Windows Update for Business und Windows Server Update Services (WSUS).

Wirkt sich Windows Autopatch auf den Patch Tuesday aus? Muss ich die Art und Weise, wie ich Updates für die Geräte in meinem Unternehmen verwalte, ändern?

Anfang April stellte Microsoft Autopatch als neues Feature für Windows Unternehmens-Lizenzen vor: Administratoren wird die Arbeit zum Patch-Day erleichtert, indem Sicherheits- und Wartungsupdates komplett automatisiert durchgeführt werden. Diese Ankündigung führte aber zu großen Verunsicherungen.Einige Medien berichteten, dass der Juni-Patch-Day "der letzte seiner Art" gewesen sein soll. Dieses Gerücht wurde dann in der Community heiß diskutiert und viel kritisiert - aber wohl vollkommen umsonst und zu Unrecht, wie sich jetzt herausstellt.Wie jetzt das Online-Magazin SecurityWeek berichtet, wird der zweite Dienstag im Monat weiterhin als Patch-Day mit der Wahl, die Updates einzuspielen bleiben. SecurityWeek hatte bei Microsoft nachgefragt, was das Windows-Team mit dem Autopatch und den "freiwilligen" Patches plant. Der erste Test für Autopatch erfolgte bereits Microsoft hat in einer Antwort bestätigt, dass keinerlei Änderungen zum bisherigen Verfahren der Freigabe von Sicherheitsupdates oder Featureupdates geplant sind. Alle derartigen Bedenken und Berichte hat das Unternehmen ganz klar zurückgewiesen. Laut Microsoft sollen Patch Tuesday und Autopatch künftig nebeneinander existieren. Auch in der FAQ zum Autopatch hat das Redmonder Unternehmen dies im Detail klargestellt. Da heißt es:Windows Autopatch bietet also einfach nur nur eine Alternative für Unternehmen, die einen automatisierten Ansatz für die Bereitstellung von Updates suchen. Ansosnten bleibt das Prozedere wie bisher unangetastet. Autopatch wird dann später für Microsoft-Kunden mit einer Windows 10 oder 11 Enterprise E3-Lizenz oder höher kostenlos angeboten. Los geht es ab Juli 2022.