Microsoft startet weiteres Update für Windows 11 22H2 Release Preview

Nach der Freigabe des kommenden Windows 11-Funktions-Updates 22H2 für den Release Preview Kanal hat Microsoft jetzt eine weitere Aktualisierung bereitgestellt. Es handelt sich um ein kumulatives Update, vermutlich mit Änderungen, die im Rahmen des Patch-Days verteilt werden.

Rollup-Update mit aktualisiertem Build

Es sieht so aus, als würde Microsoft das neue Update 22621.105 (KB5014688) allen anbieten, die die vorherige Version 22621.1 installiert haben, und nicht nur den Systemen, die in einem der Windows Insider-Kanäle angemeldet sind.

Viele Informationen zu den Änderungen in der neuen Version des Updates KB5014688 gibt es aktuell noch nicht. Die Freigabe erfolgt jetzt im Release Preview Kanal für die Windows 11-Version. Die neue Buildnummer ist 22621.105. In der Knowledge Base gibt es aktuell noch keine Informationen zu den Inhalten dieses Updates.Ähnlich sieht es im Windows Blog aus, wo Microsoft ansonsten regelmäßig Details zu den Updates für den Release Preview Kanal veröffentlicht. Aufgrund der noch fehlenden Release-Notes wissen wir nur sehr wenig von dem Update. Das ist so weit nichts Neues, da es sich weiterhin um Insider-Updates handelt.Den jüngsten Build gibt es derzeit für den Windows-Insider Release Preview Kanal. Informationen dazu, wie ihr solche Updates installiert, findet ihr in unserer FAQ zum Installieren der neue Windows 11 Version 22H2 Angeboten wird es laut dem Online-Magazin Neowin wohl nicht nur im Release Preview Kanal, sondern auch für andere Nutzer der 22H2. Neowin meldete:Daher kann man derzeit nur über die Änderungen spekulieren, die dieses Update bringt. Wahrscheinlich sind es sicherheitsrelevante Änderungen, die zum Patch-Day vom 14. Juni auch in andere Windows-Versionen eingeflossen sind und nichts speziell mit dem Insider-Kanal zu tun haben. Falls Microsoft noch zeitnah Informationen zu dem Update freigibt, werden wir diese hier noch nachreichen.