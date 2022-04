Windows 11: Neues Update behebt Bluescreens und weitere Fehler

Im Vorfeld des anstehenden Patch Days im Mai verteilt Microsoft ab sofort ein neues optionales Update an Windows 11-Nutzer . Der KB5012643-Patch konzentriert sich dabei auf diverse Bugfixes und behebt Probleme hinsichtlich Secure Boot, Video-Untertitel und Widgets.

Highlights: Windows 11 KB5012643 (Build 22000.652)

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Videountertitel teilweise abgeschnitten werden.

Behebt ein Problem, bei dem die Videountertitel falsch ausgerichtet wurden.

Zeigt die Temperatur oben auf dem Wettersymbol in der Taskleiste an.

Aktualisiert ein Problem, das verhindert, dass du die Schaltflächen zum Minimieren, Maximieren und Schließen eines maximierten Anwendungsfensters verwenden kannst.

Manueller Download von Windows 11 KB5012643

Nahezu unverändert übernimmt Microsoft sein KB5012643-Update auf das Windows 11 Build 22000.652, das erst vor wenigen Tagen im Release Preview Channel der Redmonder ausgerollt wurde. Bis zur automatischen Installation auf den Systemen von Endverbrauchern gilt der Patch als Vorschau und kann nur mit Hilfe der manuellen Suche nach neuen Updates innerhalb der Windows Update-Funktion oder über den Microsoft Update-Katalog heruntergeladen werden.Die Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen ist lang, mit neuen Funktionen werden Windows 11-Nutzer jedoch nicht beliefert. Unter den "Highlights" der Aktualisierung sind unter anderem Bugfixes in Hinsicht auf abgeschnittene und falsch ausgerichtete Untertitel in Videos und eine Optimierung der Temperaturanzeige innerhalb des Wettersymbols im Widget-Bereich der Taskleiste aufgeführt. Ebenso sollen maximierte Anwendungsfenster in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass diese über die entsprechenden Schaltflächen nicht minimiert oder geschlossen werden konnten.Aus den KB5012643-Patch Notes gehen weiterhin Verbesserungen an der Secure Boot-Komponente von Windows 11 und die Lösung von Systemabstürzen während des Startvorgangs hervor. Abschließend konnte Microsoft zudem ein "Speicherleck" schließen, dass vor allem dann aufgetreten ist, wenn Windows-PCs täglich rund um die Uhr in Betrieb sind. Weitere Details erfahrt ihr direkt im Support-Bereich der Redmonder.