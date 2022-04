Windows 11: Integrierte Apps belegen mehr Speicher als angegeben

Das Microsoft-Betriebssystem Windows 11 bringt eine ganze Reihe an Standard-Apps mit sich. In den Einstellungen wird aufgeführt, wie viel Speicherplatz die Programme belegen. Ein PowerShell-Skript verrät jedoch, dass die meisten Tools deutlich größer als angegeben sind.

Während viele in Windows 11 enthaltene Anwendungen bei den meisten Nutzern häufig zum Einsatz kommen, werden andere Apps kaum verwendet. Ein Großteil der vorinstallierten Programme kann über PowerShell-Kommandos oder die Einstellungen deinstalliert werden. Im Untermenü "Apps und Features" wird angegeben, wie viel Speicherplatz die auf dem PC gespeicherten Programme belegen. Zahlreiche Nutzer dürften sich an den Daten orientieren und lediglich nicht benötigte Apps mit einem hohen Speicherbedarf vom Rechner entfernen.Die Angaben scheinen allerdings nicht korrekt zu sein. So soll die Rechner-App nur 24 Kilobyte groß sein. Während die Kamera angeblich 16 Kilobyte beansprucht, nimmt Cortana den Einstellungen zufolge 81 Kilobyte Speicherplatz ein. Da die Daten schon auf den ersten Blick unschlüssig sind, hat sich Michael Niehaus (via Deskmodder und Ghacks ) mit dem Thema beschäftigt und ein PowerShell-Skript, das die gesamte App-Größe ausgibt, erstellt.Das Skript gibt an, dass die Rechner-App etwa 18 Megabyte Speicher belegt. Zu den größten integrierten Anwendungen zählen die 625 Megabyte große Your Phone-App sowie die 217 Megabyte großen Kommunikations-Tools. Insgesamt benötigen die Standard-Programme etwa 1,6 Gigabyte Speicherplatz. In der "install.wim" verpackt nehmen die Apps ungefähr 800 Megabyte in Anspruch. Unter "Apps und Features" wird vermutlich eine geringere Größe angezeigt, da die integrierten Programme in unterschiedlichen Ordnern gespeichert werden. Das Einstellungs-Menü scheint nur einen Installations-Ordner zu berücksichtigen.