Windows 11: Microsofts neue Auto-HDR-Features für Xbox Game Bar

Microsoft stellt eine neue Version der Xbox Game Bar für Windows 11-Nutzer bereit, die zusätzliche Funktionen hinsichtlich der Auto-HDR-Option hinzufügt. Die Aktivierung und Einstellungen zur Intensität der High Dynamic Range sollen so noch einfacher von der Hand gehen.

Automatisches Speichern der Auto-HDR-Einstellungen

Im eigenen DirectX Developer-Blog gehen die Redmonder im Detail auf die neuen Features der Xbox Game Bar ein, die den Alltag mit den Auto-HDR-Möglichkeiten von Windows 11 vereinfachen sollen. So wird dem Gaming-Overlay ein Schieberegler hinzugefügt, mit dem Spieler die Intensität des automatischen Hochkontrastbildes selbst anpassen können. Vor allem bei Titeln mit extrem hellen oder dunklen Farben empfiehlt Microsoft die Personalisierung der Auto-HDR-Option, um ein subjektiv besseres optisches Ergebnis zu erzielen.Dabei dürften auch die Unterschiede der jeweils angeschlossenen HDR-Monitore eine Rolle spielen. Microsoft betont zudem, dass der Schieberegler zur Personalisierung nur für Spiele mit Auto-HDR-Option gilt, nicht jedoch für jene mit ab Werk integrierter nativer HDR-Funktion. Persönliche Anpassungen werden für jedes Spiel gespeichert, so dass sich die Änderungen nicht auf andere Titel auswirken und auch die eigenen Voreinstellungen erhalten bleiben.Weiterhin fügt Microsoft der Xbox Game Bar eine neue Auswahlmöglichkeit hinzu, mit der das Auto-HDR-Feature in unterstützten Spielen direkt aktiviert oder deaktiviert werden kann. Somit sparen sich Windows 11-Nutzer den Weg in die Windows-Einstellungen und können auch hier ihre Anpassungen vornehmen. Wird die Option geändert, ist allerdings ein Neustart des Spiels nötig. Die beiden neuen Funktionen stehen ab der Game Bar-Version 5.721 zur Verfügung, die über den Microsoft Store installiert bzw. aktualisiert werden kann.Windows Insider profitieren abschließend von einer Multi-GPU-Unterstützung und einer Auto-HDR-Benachrichtigung, sobald dieses zum Einsatz kommt bzw. kommen kann.