Windows 11: Weitere Einstellungen verlassen die Systemsteuerung

Das Ende der Systemsteuerung ist besiegelt. Doch bis alle Windows 11-Optionen in die "neue" Einstellungen-App umgezogen sind, könnten noch Jahre vergehen. Microsoft versucht den Prozess jedoch zu beschleunigen und gibt jetzt seine nächsten Schritte bekannt.

Mehr Infos zu externen Geräten und Weiterleitungen aus alten Menüs

Mit dem kürzlich veröffentlichten Windows 11 Insider Preview Build 22509 geht der Umzug von der jahrzehntealten Systemsteuerung in die moderneren Einstellungen weiter. Wie die Redmonder ankündigen , werden unter anderem die Optionen für die erweiterten Freigabeeinstellungen in die neue App verschoben. Darin enthalten sind die Netzwerkerkennung und die Freigabe von Dateien sowie Druckern. In den neuen Einstellungen findet man diese zukünftig unter dem Menüpunkt "Erweiterte Netzwerkeinstellungen".Weiterhin gibt Microsoft bekannt, dass diverse Aktualisierungen an den gerätespezifischen Seiten der Einstellungen im Bereich "Drucker & Scanner" vorgenommen wurden. Ziel ist es, mehr Informationen über ebendiese Geräte direkt in den Einstellungen anzuzeigen, soweit sie verfügbar sind. Ebenso werden verschiedene Einstiegspunkt in der alten Systemsteuerung jetzt auf die neue Einstellungen-App weitergeleitet. Dazu gehören unter anderem wichtige Links im Zusammenhang mit den Netzwerk- und Geräteeinstellungen.Ob die Umsetzungen aus der aktuellen Windows 11 Insider Preview im selben Ausmaß auch bei Otto Normalverbraucher ankommen werden bleibt abzuwarten. Die aktuellen Tests dürften sich bis in das neue Jahr ziehen. Abseits davon soll das kommende Update Verbesserungen zur Personalisierung des Startmenüs , ein "Multi-Monitor-Support" für die Uhrzeit in der Taskleiste und eine Vereinfachung der Auswahl von Standard-Apps bzw. -Browsern mit sich bringen. Der Patch Day am 11. Januar wäre ein zu erwartender Erscheinungstermin.