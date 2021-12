Windows 11 bekommt neue Layout-Optionen für die Startansicht

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für Windows 11 im Insider Programm veröffentlicht. In diesem Test-Build gibt es einige Neuerungen. Dazu gehört ein Update für den Narrator in Edge sowie verbesserte Anpassungsmöglichkeiten für die Startansicht.

Bekannte Probleme Allgemein: Benutzer, die von Builds 22000.xxx oder früher auf neuere Dev Channel-Builds mit der neuesten Dev Channel-ISO aktualisieren, erhalten möglicherweise die folgende Warnmeldung: Das Build, das Sie zu installieren versuchen, ist Flight Signed. Um die Installation fortzusetzen, aktivieren Sie Flight Signing. Wenn Sie diese Meldung erhalten, drücken Sie die Schaltfläche Aktivieren, starten Sie den PC neu und versuchen Sie das Update erneut.

Start: In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie keinen Text eingeben können, wenn Sie die Suche über Start oder die Taskleiste verwenden. Drücken Sie in diesem Fall die Tastenkombination WIN + R, um das Dialogfeld Ausführen zu öffnen, und schließen Sie es anschließend.

Taskleiste: Die Taskleiste flackert manchmal beim Umschalten der Eingabemethoden.

Suche: Wenn Sie auf das Suchsymbol in der Taskleiste klicken, wird das Suchfeld möglicherweise nicht geöffnet. Starten Sie in diesem Fall den "Windows Explorer"-Prozess neu, und öffnen Sie das Suchfeld erneut.

Da es in der vergangenen Woche keine neue Windows Insider-Version gab, startet die Preview jetzt mit einer langen Liste an Änderungen. Für alle Windows Insider, die Windows 11 im Dev-Kanal testen, gibt es mit der Buildnummer 22509 jetzt ein Update. Diese neue Version bringt eine lange Liste an Änderungen, hauptsächlich sind das Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Es gibt aber auch ein paar neue Optionen, die ausprobiert werden können. Interessant ist insbesondere die neue Option für die Startansicht. Man kann nun einfach wählen, ob man die Standard-Ansicht, die Ansicht mit mehr Pins oder die Ansicht mit den Vorschlägen anzeigen lassen möchte. Außerdem wird nun die Anzeige von Datum auf Uhrzeit auf sekundären Monitoren unterstützt.Außerdem hat Microsoft an der Narrator-Funktion in Edge gearbeitet. Die Insider-Chefin Amanda Langowski und der Widnows-Manager Brandon LeBlanc schreiben dazu im Windows Blog "Das Surfen im Web in Microsoft Edge mit Narrator ist jetzt einfacher: Wir haben an einer Reihe von Verbesserungen für das Web-Browsing mit Microsoft Edge und Narrator gearbeitet. Insbesondere die Eingabe in Bearbeitungsfeldern sollte jetzt schneller sein, beim Navigieren im Web werden mehr nützliche Informationen bereitgestellt und schließlich werden Sie eine konsistentere Navigationserfahrung mit Narrator haben." Zu den derzeit noch bekannten Problemen mit der Vorschau hat das Widnows-Team ebenfalls eine aktualisierte Liste zusammengestellt. Folgende Bugs sind bekannt: