Microsoft Paint: Update bringt neue Funktionen unter Windows 11

Seit der Einführung von Windows 11 erhält Microsoft Paint eine hohe Aufmerksamkeit. Die Entwickler aus Redmond spendieren dem allseits bekannten Tool zur Bildbearbeitung stetig neue Funktionen und Design-Anpassungen, wie Insider im Dev-Kanal jetzt erneut feststellen können.

Microsoft Paint: Zusätzliche Änderungen und Bugfixes

Microsoft hat ein Problem behoben, bei dem sich Textfelder unerwartet bewegten, wenn du mit IME> auf Bildern schreibst.

Microsoft hat ein Problem behoben, bei dem die modernen Dialoge die regionale Sprache in Ländern wie den Niederlanden nicht berücksichtigten.

Microsoft hat eine neue Funktion aktiviert, mit der du mit gedrückter Umschalttaste auf ein Farbfeld klicken kannst, um diese Farbe als Sekundärfarbe zu verwenden.

Microsoft hat die Unterstützung für Bildschirmleser verbessert.

Die Wiederbelebung von Microsoft Paint unter Windows 11 trifft in der Community auf Gefallen, ist jedoch noch längst nicht abgeschlossen. Zwar wurden in den letzten Wochen und Monaten unter anderem das Mica-Design mit transparenten Elementen sowie eine verbesserte, aufgefrischte Ansicht der verschiedenen Malwerkzeuge eingeführt, doch sollen am Ende auch die letzten Einstellungen und Funktionen in einem modernen Look neu gestaltet werden. Einen weiteren Schritt geht Microsoft in der Paint-Version 11.2110.43.0.Wie die Redmonder unter anderem in einem Blog-Beitrag zeigen, wurde die Aufmachung diverser Dialogfelder aktualisiert. Das Update frischt die Optionen zur Farbauswahl ("Palette bearbeiten") und der Formatänderung ("Größe ändern und Zerren") mit zeitgemäßen WinUI-Elementen auf. Abseits davon gibt man folgende Änderungen bekannt.Das Update für Microsoft Paint wird derzeit für Nutzer von Windows 11 Insider Preview-Builds im Dev-Kanal verteilt. Der finale Rollout der neuen Funktionen und optischen Anpassungen soll für Anfang des kommenden Jahres 2022 geplant sein.