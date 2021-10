Microsoft verteilt neuen Windows 10 21H1-Build über MediaCreationTool

In der kommenden Woche geht es schon offiziell los mit der Freigabe für Windows 10 Version 21H2. Dennoch hat Microsoft nun das Media Creation Tool zunächst einmal auf die aktuellste Version von 21H1 aktualisiert. Damit lässt sich ab sofort der Build 19043.1288 beziehen.

Neue Version ist 19043.1288

Media Creation Tool - Windows 10 ISO-Datei herunterladen

Das MediaCreation Tool wurde jetzt von Microsoft im Hintergrund aktualisiert und angepasst. Das Media Creation Tool - kurz MCT - er­mög­licht den Download des Windows 10 Mai 2021-Updates sowie die Erstellung eines bootbaren USB-Sticks zur Installation des OS. Bisher wurde dabei von Microsoft ein älteres Build zur Verfügung gestellt. Im Anschluss mussten Nutzer dann über die Windows-Update-Funktion ihr Gerät noch einmal aktualisieren. Das entfällt nun.Wie Deskmodder aufgefallen ist, hat Microsoft nun die products.xml überarbeitet, die im MCT für den Abruf des Builds verantwortlich ist. Das Tool selbst ändert sich also nicht in der Funktionsweise, es wird lediglich ein anderes Build geladen. Laut Deskmodder ist das nun das Windows 10-Build 19043.1288. Es enthält alle Sicherheitsupdates mit Stand vom Oktober Patch-Day.Interessant ist diese Überarbeitung vor allem, da man sie auch schon als einen kurzen Probelauf für die anstehende Freigabe des nächsten halbjährlichen Windows 10 Feature-Updates verstehen kann. Denn zum 5. November hat Microsoft ja bereits den Start der Verteilung der finalen Version von Windows 10 Version 21H2 versprochen. In der nächsten Woche dürfte das Windows-Team demnach dann auch schon das MCT auf die finale Version von 21H2 umstellen, damit Nutzer einfach das Update durchführen können.Wie das mit dem Media Creation Tool im Einzelnen genau funktioniert und welche Tipps es zur Windows-Installation gibt, könnt ihr euch in unserem umfangreichen FAQ-Bereich durchlesen . Werdet ihr das nächste große Windows-Update schon in der kommenden Woche beziehen oder wartet ihr das Feedback der ersten Umsteiger ab?