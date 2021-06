Schulzeugnis auf Blockchain-Basis: Test startet in ersten Bundesländern

In Deutschland soll es zukünftig digitale Schulzeugnisse geben. Hierfür sollen nun erste Tests in drei Bundesländern starten. Um Fälschungen zu verhindern, kommt Blockchain-Technologie zum Einsatz. Die Lösung wur­de unter anderem vom der Bundesdruckerei entworfen.

Schüler erhalten Zeugnis als PDF-Datei

An der Entwicklung war außerdem die govdigital eG beteiligt. Das Produkt soll nicht nur Schulen, sondern später auch Universitäten zur Verfügung gestellt werden. Der erste Testlauf soll im Sommer 2021 beginnen. Zunächst nehmen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Berlin an der Testphase teil. Bis Ende 2022 haben weitere Bundesländer die Möglichkeit, sich anzuschließen. Wie die Bundesdruckerei schreibt, soll das digitale Schulzeugnis ab 2023 in der Praxis eingesetzt und von allen Schulen ausgestellt werden.Schulen haben die Option, ein digitales Zeugnis zu erstellen, indem das Dokument im PDF-Format exportiert und die Daten über eine Web-API übermittelt werden. Das PDF-Do­ku­ment wird mit einer XML-Datei aus­ge­stat­tet und durch das System der Bundesdruckerei signiert. Die Prüfsumme wird daraufhin in die Blockchain eingetragen. Die Schüler können das PDF-Zeugnis dann über ein Download-Portal he­run­ter­la­den und sich mit Hilfe des Dokuments bei einer Uni oder einem Arbeitgeber bewerben.Um den Datenschutz nicht zu vernachlässigen, werden nach der Erstellung eines digitalen Zeugnisses keine personenbezogenen Informationen in der Blockchain gespeichert. In der Blockchain sind lediglich die zu einem Zeugnis gehörende Prüfsumme und die Identität des Ausstellers abgelegt. Ein Zeugnis kann validiert werden, indem die Prüfsumme mit dem in der Blockchain gespeicherten Wert abgeglichen wird. Damit dürften Fälschungen deutlich schwerer gemacht oder sogar fast vollständig verhindert werden.