Ramsch statt Revolution: 95 Prozent aller NFTs sind heute wertlos

Es ist nicht lange her, da waren so genannte Non-Fungible Tokens - besser bekannt unter der Abkürzung NFT - das ganz große Ding. So mancher sagte eine Revolution von Märkten zu Kunst und anderen virtuellen Gütern voraus. Davon ist heute nichts mehr übrig.

Der Hype rund NFTs war vor etwa zwei Jahren auf dem Höhepunkt, diesen erreichten derartige einzigartige, virtuelle Güter regelrecht über Nacht. Der Markt explodierte förmlich. Es wurde alles nur Erdenkliche als NFT veröffentlicht und verkauft, Kunst, Memes, Spiele-Inhalte und vieles mehr. Der Hype war so gewaltig, dass bestimmte NFTs für Millionen von Dollar verkauft wurden, die Sammler träumten von einer Vervielfachung der ihrer Investitionen.Schon damals gab es viele, die das als Paradebeispiel einer Blase sahen und vor NFTs warnten. Das hielt Spekulanten aber selten ab und Betrüger schon gar nicht. Heute ist klar: Die NFT-Zweifler haben recht behalten. Denn wie Insider unter Berufung auf eine Studie von dappGambl berichtet, sind heutzutage 95 Prozent aller NFT-Kollektionen im Wesentlichen wertlos. Von 73.257 untersuchten NFT-Sammlungen haben 69.795 eine Marktkapitalisierung von null Ether, das basiert auf Daten von NFT Scan und CoinMarketCap.Dazu dappGambl: "Der Hype um NFTs erreichte seinen Höhepunkt in der Aufwärtsbewegung 2021/22, als im August 2021 ein monatliches Handelsvolumen von fast 2,8 Milliarden Dollar verzeichnet wurde. Daraufhin haben NFTs die kollektive Vorstellungskraft auf der ganzen Welt erobert, denn in den Nachrichten wurde mehrfach über millionenschwere Deals beim Verkauf bestimmter NFT-Anlagen berichtet."Doch der Traum vom Wertzuwachs wurde für 23 Millionen Menschen zu einem mehr oder weniger großem Albtraum, denn sie besitzen heute wertlose NFTs. "Diese erschreckende Realität sollte die Euphorie, die den NFT-Markt oft umgibt, ernüchternd bremsen", so die Marktforscher. "Inmitten von Geschichten über digitale Kunstwerke, die für Millionen verkauft werden, und Erfolgsgeschichten, die über Nacht geschehen, wird leicht übersehen, dass der Markt voller Fallstricke und potenzieller Verluste ist."Mittlerweile sind sich Nutzer der Gefahren bewusst, denn heutzutage bleiben fast 80 Prozent aller NFT-Sammlungen unverkauft. Diese Zahlen bleiben auch aufrecht, wenn man die kleinen, günstigen und weitgehend insignifikanten Projekte herausrechnet.